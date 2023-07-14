Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2023 22:00

«Школы по уходу» в Саратове: социальная технология - для заботы о ближнем

Обучение в новой институции прошли более тысячи жителей региона
Елена Маркелова
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

Милосердие. Участие. Искренняя забота. На этих простых истинах основываются авторы современных форматов соцпомощи. Одним из таких эффективных инструментов поддержки, которую реализуют в Саратовской области, стала социальная технология «Школы по уходу».

Она рассчитана на активных граждан, которые своей миссией считают долговременную помощь по уходу за земляками, которые в ней нуждаются. «Школы по уходу» организованы в комплексных центрах социального обслуживания населения. Это стало возможным благодаря национальному проекту президента РФ Владимира Путина «Демография».

Технологии разработаны так, что позволяют обывателям получить навыки профессиональной помощи тяжелобольным людям.

С начала этого года обучение в «школах» уже прошли свыше тысячи жителей региона, включая социальных работников.

- Демонстрационные комнаты оборудованы всем необходимым и позволяют на практике изучить работу современных средств реабилитации. Профильные специалисты рассказывают, как облегчить быт и обеспечить комфорт больного, а также обучают базовым навыкам домашнего ухода, - разъяснили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» новое оборудование для наглядного обучения по уходу и для выдачи технических средств реабилитации будет во всех районах области к концу 2024.

Интересное