Ливни и ветер: погода в выходные не позволит пойти на пляж

Улицы областного центра Фото: Елена Маркелова

Погода в ближайшие выходные, 15 и 16 июля, останется прохладной. Об этом сообщила старший синоптик областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

По ее словам, характер погоды будет зависеть от циклона, движущегося в направлении Урала. Он станет причиной субботних, 15 июля, сильных дождей. В воскресенье, 16 июля, пройдут кратковременные ливни. Осадки ожидаются по всей территории региона, а также в областном центре.

Уикенд предстоит не только дождливый, но и ветреный. Региональный Гидрометцентр прогнозирует движение воздушных масс до 11 метров в секунду.

Грядущими дождями обусловлена прохлада. Ночью температура воздуха будет колебаться от +12 до +17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до + 22 градусов.

В понедельник на юго-востоке Саратовской области воздух прогреется до +25.