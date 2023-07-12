«Он шел на Саратов, а вышел в Самару…»: путаница диктора аэропорта Сочи не позволила нашим землякам вернуться на родину

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту города Сочи диктор перепутал Саратов и Самару. В связи с этим пассажиры рейса, который был запланирован из южного города в наш раньше рейса Сочи-Самара, пропустили время отлета.

Об инциденте в социальных сетях сообщила наша землячка, победительница шоу «Голос. Дети» Анна Доровская.

- Опоздали сегодня на свой рейс. Впервые в такой ситуации. Приехали в аэропорт мы, как ни странно, но вовремя. Сидели уже возле гейта, ждали посадку в самолет. Но компания объявляет о задержке нашего рейса на 20 минут. Мы спокойно сидим, ждем, когда объявят наш рейс в Саратов. Пьем кофе и болтаем с друзьями, - поделилась подробностями вокалистка.

Анна уверяет, что дикто несколько раз настоятельно повторил просьбу диктора пройти на рейс в Самару. И только после этого поступило объявление, что посадка на саратовское направление завершена.

По словам певицы, люди были шокированы. Они побежали к выходу, но перед ними закрыли стойку и посоветовали обратиться к руководству авиакомпании, а лучше «написать письмо на почту».

- Чемоданы, кому повезло, отдали. Мы счастливчики, - отметила Доровская.

Позднее на официальном сайте аэропорта появилось заявление о недостоверности информации, поступившей от пассажиров рейса «Сочи-Саратов». В воздушной гавани уверяют, что такого быть не могло, поскольку за объявление рейсов отвечает автоматизированная система.

Напомним, что Самару и Саратов путают далеко не впервые. В этой связи в компанию к волжским городам попала столица Мордовии Саранск. Очевидцы-комментаторы в социальных аккаунтах делятся такими примерами.

- На одной из автозаправочных станций увидел письменное объявление: Запомните – Саранск и Саратов два разных города. Причем увидел этот текст на АЗС Самары, - поделился забавным наблюдением саратовец Сергей К.