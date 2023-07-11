Средний чек за поездку на такси в Саратове может прибавить 5-7%

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Плавную корректировку тарифов проведет Яндекс Такси в Саратове. Сервис планирует сделать так, чтобы не пострадал спрос на поездки и, как следствие, не упал заработок водителей. По расчетам компании, средний чек пользователя прибавит 5-7% в зависимости от тарифа.

Агрегатор сегодня использует динамическое ценообразование. На стоимость влияет не только базовый тариф за расстояние и продолжительность поездки. Учитывается также объем спроса здесь и сейчас, число свободных авто на линии. Когда пассажиров становится больше, чем водителей, добавляется повышенный коэффициент — чтобы привлечь больше таксистов в город. Корректировка тарифов должна вызвать тот же эффект: привлечь в систему больше водителей. Как следствие — спрос и предложение должны больше находиться в балансе и повышающий коэффициент может срабатывать реже.

Рост тарифов также обусловлен внешними факторами. Автодилеры, отраслевые аналитики, продавцы запчастей неоднократно сообщали, о росте расходов на техническое обслуживание, расходники, топливо, мойку.