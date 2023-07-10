От палящего зноя к холодным ночам: на Саратов надвигаются ливни и грозы

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- Солнце летом светит ярко, Все ворчат, что слишком жарко, Раздражает в небе просинь, Хоть скорей пришла бы осень, - слова советского шлягера точно отражают эмоциональные качели, которые жителям Саратовской области устроила погода этим летом. На смену нестабильному июню с его ветрами, «беспеременной» облачностью и дождями пришла первая неделя чрезмерно знойного июля.

Выходные выдались изнурительно-экстремальными. – В субботу была вынуждена по делам уехать в Энгельс – город-спутник Саратова, - рассказала нашему корреспонденту читательница Диана Ивашина. Убедилась, что жара на улице и духота в салоне автобуса является для организма серьезной проверкой на прочность и чревата опасностями. Наш 284-ый дважды останавливался оттого, что девушке-пассажирке становилось плохо. Первый раз ее состояние удалось нормализовать, и автобус продолжил движение. Увы, через некоторое время молодой женщине стало плохо второй раз. Автобус остановил движение на остановке Ткацкая Фабрика в Энгельсе. Кондуктор и пассажиры оказывали помощь девушке вплоть до приезда «неотложки».

Те, кто предпринял вылазку на пляж на Новой Набережной, тоже разделились во впечатлениях. Волжская вода производит освежающий эффект, но омрачает настроение «густонаселенность» места отдыха. – Яблоку негде упасть, - делятся саратовцы картинами отдыха в социальных сетях. – Завидуй, Анапа! Саратов – самый курортный город России.

Зной заставил быть в напряжении саратовских дачников и владельцев личных подсобных хозяйств в селах региона. По словам жителей села Тюменевка Самойловского района, чтобы к осени быть с урожаем, за огородными растениями приходится ухаживать словно за малыми детьми – если не полить их два раза в день, они просто сгорят.

Погодные перспективы начавшейся недели несколько успокаивают, но только не гипертоников. Как рассказала «КП-Саратов» замруководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, уже будущей ночью произойдет скачок температур, и характер погоды резко изменится.

По словам специалиста, на смену сильной жаре придет прохлада, хмурые дни, ливни и грозы. Дожди ежедневны, но распределятся по региону неравномерно: в некоторых муниципалитетах они будут носить кратковременный характер.

В ночь на 11 июля сильный дожди ожидаются на правом берегу и Приволжских районах. В последних осадки продолжатся и днем, а также накроют и левый берег. 12 и 13 июля дождливо станет в южных районах области. Ливни сопроводятся грозами. Во время раскатов порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то ночь на 11 июля предстоит теплой – от +15 до +20 градусов, и только в северо-западных районах упадет до + 11… +13 градусов. В следующие ночи недели не выше +14 градусов столбик термометра поднимется повсеместно. Днем потеплеет до +20 … +25 градусов.

В областном центре ожидаются ежедневные дожди. Ночью - +13 градусов. Дневной температурный максимум составит +23 градуса.