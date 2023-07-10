Аэромобиль в помощь: саратовский изобретатель создал машину вертикального взлета

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Инженер-изобретатель из Саратова Дмитрий Сажин работает над созданием аэромобиля вертикального взлета. По словам местного «Кулибина», машина-гибрид могла бы передвигаться по дорогам и воздуху.

- Хочу сделать аэромобиль, который позволит людям быстро и удобно добираться в любое место. Например, из аэропорта в центр города или пригород за минимальное время, безопасно и с комфортом, - рассказывает автор. Сажин убежден, что его ноу-хау позволит горожанам забыть пробки на дорогах как страшный сон.

«Летучий корабль» многофункционален и немаловажным его назначением может стать доставка врачей скорой помощи, спасателей МЧС, любых экстренных служб. Также Сергей видит миссию своего изобретения и просто в качестве аэротакси.

За счет оригинальной конструкции четырехместный аэромобилю доступно вплотную приближаться к фасадам домов, а с помощью специального решения - причаливать к стенам жилых и общественных зданий.

Проект размещен на российской краудфандинговой платформе Boomstarter. Автор рассчитывает собрать необходимые средства и сделать прототип для аэродинамических испытаний.