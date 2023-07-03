«Паруса духа Волжской Венеции-2023»: фестиваль радости и безграничных возможностей

Фото: Балаковская АЭС

В минувшую субботу, 1 июля, на Новой Набережной Саратова состоялся праздник инклюзивной культуры и парусного спорта «Паруса духа Волжской Венеции-2023», организованный Балаковской атомной электростанцией, входящей в концерн «Росэнергоатом».

Ослепительно-белые паруса яхт. Лазурные волны бескрайней Волги. Алые майки горожан-участников праздника. Сочетание цветов российского триколора символично передало назначение события. Международный проект «Паруса духа» ориентирован на людей, имеющих инвалидность. Он проводится в российских городах атомщиков и состоит из теоретических занятий по социальной адаптации наших земляков с ОВЗ, практических семинаров. Его венцом является парусная регата. Для Балаковской АЭС она - 4-ая в истории и 2-ая, которая проходит в Саратове. Как отмечают организаторы, наш регион - лидер в создании инклюзивной культуры среди других субъектов федерации. Проект «Паруса духа Волжской Венеции» за время проведения стал сообществом людей, способных мотивировать других своим примером. Парусная регата проводится с целью создания условий, где люди с инвалидностью получают возможность проявить свои экстрабилити – особо развитые чувства и навыки.

Фото: Балаковская АЭС

«Паруса духа Волжской Венеции-2023» начались в последний день июня непосредственно в городе Балаково. Здесь прошли тематические мастер-классы по социальной адаптации инвалидов и командообразующие спортивные состязания для них. 1 июля участников и гостей праздника ожидал Парад яхт на Новой Набережной областного центра. Пока экипажи готовились к отплытию, параллельно у первого мола работала площадка «Научная лужайка», организованная информационным центром по атомной энергетике. Здесь можно было принять участие в тематической увлекательной викторине, собрать огромный пазл, посостязаться в меткости, получить милые сюрпризы от балаковских атомщиков из рук обаятельного мага и эффектных морячек. Фотозона радушно приглашала каждого желающего запечатлеться на память о мероприятии и через пять минут получить фото на магнитной подложке.

Наблюдаешь за тем, как по-доброму состязаются в спортивных играх дети, какой благодарностью светятся глаза их родителей, и убеждаешься в точности слов заместителя директора по управлению персоналом Балаковской атомной электростанции Юрия Мезенцева:

- Многотысячный коллектив Росатома является ярчайшим примером социальной ответственности среди компании страны. Хотелось бы подчеркнуть: подобные мероприятия традиционные для Балаковской АЭС, и они не то чтобы доказывают, а давно смыли стереотип об ограниченности тех или иных возможностей. Их нет, когда есть желание, трудолюбие и сильная команда. Концерн является таковой и участников с ОВЗ убеждает в том, что они - сильная команда.

По словам организаторов, проект полезен для всех: детей и взрослых, профи и любителей, людей с ОВЗ и без ограничений по здоровью. Ведь на празднике происходит взаимообмен. Общественники перенимают у атомщиков опыт по созданию безопасной среды, а специалисты АЭС учатся добывать социальную энергию и видеть сильную сторону каждого человека. Поэтому балаковцы оказывают проекту грандиозную поддержку.

Непосредственно в парусной регате приняли участие порядка 100 человек. Инклюзивные экипажи отправлялись в плавание по Волге-матушке на семи яхтах с яркими названиями. Такими же ослепительно-яркими были улыбки возвращающихся с речной прогулки участников регаты. Словно почувствовав наше восхищение происходящим, событие прокомментировала генеральный директор АНО Центр развития «Шанс» из города Балаково Татьяна Семешкова:

- Значение проекта невозможно переоценить. Он так мудро объединяет в одну команду людей с ОВЗ и без физических ограничений. Но по моему мнению, он ориентирован больше на здоровых людей, чтобы они со стороны посмотрели на себя. После участия в «Парусах духа» в них ломаются стереотипы о людях с инвалидностью. Они учатся смотреть на мир шире и становиться добрее.

Со словами общественницы из города атомщиков перекликаются впечатления председателя Саратовской областной Думы Михаила Исаева, тоже ставшего гостем инклюзивной парусной регаты:

- Приятно участвовать в этом празднике. Сегодня мы увидели счастливые глаза сотни человек на самом деле безграничных возможностей. Мы рады в очередной раз встречать в Саратове команду проекта «Паруса духа», а также подключившиеся в онлайн-режиме города России.

Глядя на таких людей, вырастают крылья, и любые недостижимые цели кажутся возможными, близкими и вполне реализуемыми.

Этот праздник - очередное доказательство, что у людей с большим сердцем, сильной волей и хорошими друзьями нет и не может быть границ!

В этом году регаты уже состоялись в Волгодонске, Заречном. У Саратовской области эстафету примут Десногорск и Калининград. Это означает, что пространство эмпатии будет расти. В этом смысле «Паруса духа» стараниями концерна «Росэнергоатом» и Балаковской АЭС превращаются для каждого из нас в паруса надежды на то, что новым поколениям россиян предстоит жить в добром обществе.

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