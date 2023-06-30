Большие гастроли «Современника» в Саратове: от легких комедий к высокой трагедии

Фото: Минкультуры Саратовской области

Центральным культурным событием июня в нашем городе стали Большие гастроли Московского театра «Современник» на сцене Саратовского академического театра драмы. В рамках одноименного проекта федерального минкультуры, организованного Росконцертом, легендарный коллектив показал три спектакля. Лирическая комедия «Пигмалион» в постановке Галины Волчек, сатирическая комедия «203-205» по «Калифорнийской сюите» Нила Саймона в интерпретации Александра Жигалкина, проект «Интуиция» режиссеров Константина Хабенского и Данила Чащина, - все три названия прошли под овации переполненного зрительного зала.

«Пигмалион»: «Она вернется…»

По словам директора «Современника» Юрия Кравца, театру было важно привезти на гастроли спектакль Галины Борисовны Волчек. Если рассказать о постановке «Пигмалион» одним словом, то это будет «нежность». Истории о трансформации бедной девушки в прекрасную леди всегда принимаются зрителем на «ура». У Шоу «скульптором Пигмалионом» выступает профессор-фонетист Хиггинс (народный артист России Сергей Маковецкий), который на спор готов «вылепить» герцогиню из невзрачной, говорящей на жутком диалекте, продавщицы с ужасными манерами. Роль Элизы Дуллитл блистательно исполняет заслуженная артистка России Алена Бабенко. «Фиялки» с их теплой, не сразу неприметной красотой, являются символом спектакля и полноценным героем действия. В лилово-фиолетовые тона окрашены колонны-основа сценографии. В таких же цветовых гаммах выполнены костюмы героев постановки. Все это словно дает зрителю намек на лирический финал.

Фото: Театр Современник

Первое и второе действия контрастны по эмоциям. Конечно же, это обусловлено предстоящим превращением Элизы. Из угловатой, изрыгающей свое восторженно-протяжное «Ооооо» от нарисованных ей перспектив она превращается в утонченную мисс совершенство. Элиза преподносит себя новую плавно и элегантно, едва заметным кивком, почти неуловимым поворотом стана. И произношение цветочницы становится тоже безукоризненным. Сам процесс превращения гадкого утенка в Царевну Лебдь остается за кадром, но наблюдать за этим и лишне. Усталое отчаяние, с которым Элиза слушает Хиггинса и Пиккеринга, оглушенных впечатлением, произведенным их подопечной на светском приеме, говорит о титанически сложной проделанной Элизой работе над собой. Алене Бабенко очень идет этот образ. В ее актерской палитре оказалось столько красок, что превратили «Пигмалион» в гимн женственности и подкупающего человеческого обаяния.

Финал пьесы Джордж Бернард Шоу оставляет открытым. И в нем нет ни малейшего намека на хэппи-енд. Мы не знаем, вернется ли Элиза, но не оставляет сомнений то, что профессор Хиггинс не станет ее искать, поскольку в отличие от своей ученицы с ним не произошло даже малейшей душевной трансформации. В постановке Галины Волчек хэппи-енд тоже остался за скобками, но он угадывается. Сергей Маковецкий очень тонко создал образ человека, которого нахлынувшие чувства пугают настолько, что он прячет их за пафосными речами-догмами, наигранным капризом. Но профессора выдает его растерянный взгляд, когда он произносит утвердительно, но с вопросительной нотой: «Она вернется».

Пигмалион театра «Современник» накрывает душу легким полотном гармонии. Состоянием, когда в сердце порхают бабочки, и хочется мечтать.

«203-205»: прощению все возрасты покорны…

Спектакль «203-205» режиссер Александр Жигалкин поставил по произведению американского драматурга Нила Саймона «Калифорнийская сюита». Историю двух семейных пар с многолетним стажем, остановившихся практически по соседству в одном из отелей Лос-Анжелеса, разыграли народная артистка РСФСР Марина Неелова и лауреат Госпремии России Леонид Ярмольник. Каждый из любимцев публики исполняет по две роли, разные по характерам и темпераменту. В 203-ем номере разместились зрелая голливудская дива и ее муж-антиквар. Постояльцем 205-го стал пожилой еврей, который в ожидании супруги дал слабинку и вызвал в номер темнокожую жрицу любви.

Фото: Театр "Современник"

Беседа первой супружеской пары, приехавшей на церемонию вручения «Оскара», в первом действии очень подробно передает волнения актрисы-претендентки на премию, над которыми с добрым обаятельным юмором подтрунивает всепонимающий муж. Еврейская чета устроит разборки в гостиничном коридоре несколько позже, нисколько не уступая в словесных перепалках своим соседям в попытке выяснить отношения. Вместе с тем у зрителей создается впечатление, что события в двух номерах происходят практически одновременно. В первую очередь такие ощущения складываются из-за высочайшего уровня игры актеров, их партнерства, взаимопонимания и умения в считанные минуты перевоплотиться в персонажа с новым гримом и в другом костюме.

Жанр спектакля определен как «лирическая комедия». Да, здесь много уморительных сцен, шуток настолько пикантных, что пугает догадка: возьмись за пьесу антреприза среднего уровня, и пошлости не избежать. У Александра Жигалкина и прекрасного актерского ансамбля (артистам в образах пьяной мулатки, супружеской четы из 204-го номера, портье и горничной отведены роли без слов, но они также красноречиво талантливы) искрометная комедия к финалу превращается в лирическое повествование о всепрощении, какие бы невзгоды не провоцировали супругов на развод. Сюжет и диалоги каждой из пар так незатейливы, что происходящее на сцене напоминает телевизионное ток-шоу. Вместе с тем саратовцы увидели спектакль о настоящей любви, проверенной временем, неподвластной обидам. Безумно горьким, но уступающим тому страшному одиночеству, которое может стать результатом окончательного разрыва отношений. Зал устроил любимым актерам продолжительную овацию.

«Интуиция» на грани миров

Завершились Большие гастроли театра «Современник» спектаклем «Интуиция» по тексту Александра Цыпкина. Проект писатель придумал в соавторстве с Константином Хабенским. Константин Юрьевич выступил режиссером спектакля вместе с хорошо известным саратовскому зрителю, очень тонким постановщиком Данилом Чащиным.

Сделать выбор поможет куар-код Фото: Елена Маркелова

Что ждет каждого из нас за порогом смерти? Каким будет первый день ТАМ? И какая первая мысль посетит «за гранью смертельного круга»? В «Интуиции» размышления на тему звучат в тринадцати вариациях. Именно такое количество только что умерших людей поочередно выходит на сцену. Они ошеломлены своим уходом и произносят монологи о последнем дне и обстоятельствах смерти. Все сценическое пространство представляет собой огромную дощатую лестницу. По ней из маленькой двери, расположенной на самой вершине, только что преставившийся человек спускается в рассказе о своей жизни ступень за ступенью, словно в преисподнюю своей души. Один, просто жалея, что так рано, другой – о совершенных опрометчивых и низких поступках. Но у каждого есть шанс вернуться в мир живых на один день, чтобы исправить ситуацию. Обстоятельства, при которых люди уходят из жизни, не новы, типажи узнаваемы, но сопереживаешь всем тринадцати. Инструктор (Алёна Бабенко) и Стажер (Артем Дубра) являются приемщиками условного чистилища. Именно Стажер под четким и чутким руководством Инструктора должен будет выбрать, кому из тринадцати более других необходимо вернуться на землю. В спектакле комическое соседствует с трагическим, низменные и обыденные мотивации с жизненно-необходимыми побуждениями. Кого временно «оживить»? Мужчину (Олег Феоктистов), умершего во время секса на любовнице, им же накрепко прикованной наручниками к кровати? Водителя (Дмитрий Смолев) наркокурьеров, укравшего у хозяев приличную сумму для лечения девочки-соседки и за это ими же застреленного? Дилеммы, кажется, и быть не может. Пока не услышишь объяснения. В первом случае не вернись неверный муж для исправления ситуации, и огласка скабрезной истории в интернете убьет дочь, которой он обещал не делать больно матери. Как убьет и маленькую соседку честность ее мамы, бедной учительницы, не проконтролируй сосед перевод ею денег на лечение, доставшихся сомнительным способом… Футболист (Владислав Ветров), присвоивший научные труды друга-физика… Женщина с болезнью Альцгеймера, шагнувшая в окно, чтобы не быть обузой дочери, но… забывшая перед роковым поступком отключить газовую горелку… О каждой истории хочется рассказывать подробно, не боясь спойлеров. Ведь в постановке главное не человеческие истории, не сюжет, а то, к каким размышлениям она побуждает.

Константин Хабенский больше, чем художественный руководитель проекта. Худрука МХТ имени Чехова эта работа выдает как человека, много знающего о боли и ощущающего чужое страдание как собственное. Константину Юрьевичу свойственно помогать людям – это данность его жизни. В «Интуиции» Хабенский – хирург человеческих душ. Предлагая каждому из нас помочь стажеру и проголосовать за того, кого из героев необходимо вернуть к жизни хотя бы на один день и тем самым повернуть судьбу, автор постановки взывает к состраданию современников и побуждает более внимательно относиться к окружающим. Спектакль начинается и заканчивается фотографическим взглядом собаки. Он, спроецированный на все пространство сцены, смотрит в душу зрителя. И побуждает человека провести инвентаризацию своих поступков. Терапевтический эффект ошеломляющий! Чтобы делать это чаще, нужно обязательно смотреть «Интуицию»» И благодарить «Современник»! За катарсис через боль! За большую любовь к зрителю и веру в его человеческие возможности!