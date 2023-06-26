«Бука», «Бармалей» и «Просто космос»: саратовский «Теремок» закончил 86-ой театральный сезон

Сцена из спектакля Фото: Елена Маркелова

В воскресенье, 25 июня, Саратовский театр кукол «Теремок» завершил 86-ой театральный сезон. В качестве финального спектакля труппа показала интерактивную постановку «Бука». Ставка на творческое взаимодействие с юными зрителями и их мамами и папами была сделана не только на самом представлении, но и в антракте.

Спектакль-игра «Бука» рассчитан на ребят возраста «4+» и школьников начальных классов. В течение часа оживленная публика пыталась ответить на вопрос: как развеселить зайку-ворчуна? Причем не просто отвечала, но и всячески старалась сделать ушастика добрее, приветливее и научить его дружить. В поиске рецептов счастья для главного героя постановки преуспевали не только юные зрители, но и их родители. Взрослые делали это с не меньшим азартом, ведь артисты кукольного театра так талантливо и вдохновенно создают сказочное пространство, что оно кажется живым, реальным и радушно приглашает вернуться в мир детства. Фокусы, в результате которых клоун превращается в волка, дети – в трудолюбивых пчелок, а пряжа – в спортивный канат, создают атмосферу дружбы и радостного удивления. Даже взрослых поражает то, как незаметно на их глазах, кукла в руках артиста оживает.

Спектакль "Бука" Фото: Елена Маркелова

В какой-то степени на этот вопрос отвечали авторы выставки Городской центральной библиотеки. Отдел творчества представил в фойе театра на втором этаже куклы-мотонки и пригласил на мастер-класс по их созданию. Кроме этого библиотекари листали вместе с саратовской малышней русские народные сказки. После этого дети отправлялись фотографироваться с героями премьерного спектакля уходящего сезона. Компанию им составили Танечка и Бегемот из спектакля «Бармалей», персонажи постановки «Просто космос». Ребята уютно чувствовали себя в декорациях сказки «Лисичка со скалочкой».

Выставка кукол-мотонок Фото: Елена Маркелова

Что касается интерактивной «Буки», то в течение сезона артисты театра кукол «Теремок» гастролировали с постановкой по городам региона. В финальный день 86-го сезона и зрители Саратова, наконец-то, смогли стать зрителями этого красочного представления. После спектакля артисты устроили детям «фейерверк», вместе с ними запуская в зал огромные воздушные шары. Этот разноцветный «пинг-понг» самыми позитивными эмоциями передал душе радость, которая побудила с нетерпением ждать новый сезон в кукольном театре. Для взрослых стимулом дальнейшего знакомства с «Теремком» стал экран в верхнем фойе, с которого транслировался видеоотчет о творческих лабораториях театра, проведенных в уходящем сезоне. Многие родители изъявили желание посетить аналогичные события кукольного в грядущем театральном сезоне, ведь воспитание и творчество абсолютные синонимы, и театр рифмует их мастерски и вдохновенно.

Творческие лаборатории "Теремка" Фото: Елена Маркелова