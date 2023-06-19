Детский лагерь для всех

19.06.23

19 июня заместитель председателя правительства Саратовской области, министр образования региона Михаил Орлов посетил с рабочим визитом Детский оздоровительно-образовательный лагерь им.В.Дубинина. Лагерь, основанный в 1961 году, расположен в селе Вязовка Татищевского района.

В последние годы, начиная с 2016 года по распоряжению губернатора лагерь был присоединен к ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 Энгельса», а в последние два года признается лучшими оздоровительным детским лагерем области.

19.06.23

В этом году лагерь имени Володи Дубинина стал победителем гранта от минпросвета и получил 4,8 млн. рублей на мероприятия по созданию доступной среды для отдыха, оздоровления и дополнительного образования детей с инвалидностью и ограниченными возможностями в четырех группах, куда вошли нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и интеллектуальные нарушения.

Владимир Попов, директор оздоровительного лагеря в ходе экскурсии продемонстрировал зампреду реализованные проекты — столовую, способную разом накормить всех детей, а на территории лагеря могут отдыхать до 310 человек. Воспитанники обеспечены пятиразовым питанием, а в прошлом году появилась новая пристройка с современным оборудованием для приготовления и хранения пищи, бассейн с подъемным устройством для маломобильных граждан. Проживают дети в типовых одноэтажных домиках на восемь комнат, каждая из которых рассчитана на 5 человек.

19.06.23

Для досуга и обучения организованы несколько клубов с современным оборудованием, от очков виртуальной реальности до наборов для робототехники, есть сенсорно-динамические залы, библиотека, кабинет психолога, — лагерь обеспечен всем необходимым.

В библиотеке делегацию ждал неожиданный гость — в лагере находится и преподает Александр Суворов, доктор психологических наук, который стал слепоглухим инвалидом в возрасте 9 лет. Уникальный опыт полного тезки великого русского полководца, который воспринимает информацию с помощью тактильного алфавита и специального шрифта, позволившего ему не просто закончить МГУ, а стать кандидатом, а следом и доктором психологических наук при взаимодействии и беседами с детьми позволяет детям доверять ему и получить необходимую поддержку даже в самых трудных и острых подростковых вопросах.

— В наше время множество людей нуждается в поддержке, и это уникальный лагерь, где детям есть о чем говорить, потому что им есть, чем заняться по-настоящему. Я беседовал с глухими ребятами, которые сюда приезжают, и в целом у нас получалось взаимодействовать друг с другом достаточно неплохо. Это инклюзивный лагерь, где все находятся на равных, здесь есть ребята в том числе и с душевными травмами, и хорошо, что они попали сюда,— сказал Суворов.

19.06.23

Оказалось, что этот лагерь — один из немногих, который смог принять как слепоглухих, так и маломобильных гостей. Здесь есть и пандусы и расширенные дверные проемы, так и персонал, владеющий дактильным алфавитом.

— Очень рад с вами познакомится, я вам очень благодарен, что вы решили посетить лагерь. Очень важно, чтобы наши дети встретились с таким человеком. Человеческой воле и желанию обучаться действительно нет предела, — поблагодарил гостя Орлов.

Лагерь постоянно развивается, становится интереснее для детей, попутно развивая персонал, который получает новые, столь специфичные навыки. Среди посетителей лагеря есть и дети из новых территорий, в том числе из ЛНР, на что обратил внимание зампред.

— Я задал одному из преподавателей достаточно бестактный вопрос, дескать, каким образом у них получается встроиться, насколько сильно отличается их уровень образования, на что получил ответ, что мы не знаем и не отличаем откуда дети, и это очень правильно. Здесь создана безбарьерная среда, все эти дети—граждане РФ, — завершил Орлов.