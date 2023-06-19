IX Фестиваль клубники: праздник лета и туристического стендапа

Для Марии Гриценко роль принцессы Виктории была мечтой детства Фото: Елена Маркелова

В минувшую субботу, 17 июня, в городе Балаково прошел IX Фестиваль клубники.

С десяти утра и до позднего вечера для гостей были развернуты различные локации. Детский технопарк «Кванториум» приглашал увидеть чудеса физики и механики. Занимательные опыты можно было провести на площадке «Химия чудес». Для желающих узнать показатели своего организма работала площадка здоровья. Большой популярностью пользовалась ярмарка ремесел. 50 рукодельниц представили творчество на клубничную тематику во всей красе. На аллее рядом с Дворцом культуры, где развернулись ключевые события феста, можно было приобрести кулоны, кошельки, часы, мыло, варежки на чайник в виде ягоды-виновницы торжества. Клубникой можно было и полакомиться. На площади перед ДК раздавали ароматное мороженое и клубничный пирог.

По словам организатора фестиваля Веры Синцовой, балаковцы попытались назначить дату праздника, когда ягода есть уже или еще. Ведь на участие в город не только атомщиков, но и клубники приехали участники проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Они стали спикерами I Межрегионального туристского форума «Туризм объединяет» в рамках IX Фестиваля клубники «Балаково зовет в гости». Представители девяти субъектов России (Республика Дагестан, Нижегородская, Саратовская, Брянская, Тверская, Тамбовская области, Ставропольский край, Москва и Санкт-Петербург) познакомили со своим туристическим потенциалом, презентовали территориальные особенности. О самом масштабном туристическом сообществе России, совместных проектах, путешествиях и возможностях, которые дает людям участие в конкурсе, мастера рассказали в новом креативном формате – выступили перед жителями регионов России с туристическим стендапом.

Параллельно работали презентационные площадки 12 туристско-информационных центров субъектов РФ, юрта от казахской общины, наглядно показывая историко-культурное богатство России и приглашая в путешествия по стране.

Украшением фестиваля стало шествие, которое возглавила принцесса Виктория. Обаятельная одиннадцатиклассница из Балаково Мария Гриценко призналась, что о доверенной ей роли мечтала с детства. Она отметила, что поклонницей фестиваля является с малых лет, и, по ее словам, с каждым годом праздник становится только лучше.

Все площадки фестиваля работали до позднего вечера. Полюбившийся саратовцам праздник собрал 27 тысяч посетителей, пять тысяч из них составили туристы.