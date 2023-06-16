Саратовский министр проверил летние площадки в Энгельсе

16.06.23

Сегодня, 16 июня заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования региона Михаил Орлов в ходе рабочей поездки посетил две энгельсские школы, в которых были организованны летние оздоровительные площадки, предназначенные для дневного отдыха детей младшего школьного возраста. Оба учебных заведения были выбраны министром для посещения по случайному принципу.

Первой в программе визита Орлова стала средняя школа № 2 имени князя Димитрия Донского. Директор учебного заведения Ольга Лихачева рассказала о недавно проведенном в помещении капитальном ремонте, а в целом - школе больше ста лет. Министр ознакомился с столовой,в которой детям предоставляется горячее питание, осмотрел актовый зал и классные комнаты, а затем наблюдал за утренними занятиями детей на открытом воздухе.

16.06.23

На данный момент в области на базе муниципальных школ запущено 589 так называемых "площадок" - лагерей дневного пребывания, которые смогут принять до 20 тысяч детей.

- У нас есть пять подведомственных лагерей. Мы отвечаем за работу с детьми, которые находятся в интернатных учреждениях, дети-инвалиды и лишенные родительского попечения. Есть также две кадетские школы-интернаты, где имеются специализированные смены. Есть дети с ограниченными возможностями здоровья,- отметил министр.

16.06.23

Во время посещения школы №30, что находится в микрорайоне Мелиорация, Михаил Орлов обратил особое внимание на "комнаты отдыха" и медкабинет, в котором врач районной поликлиники проводил детям офтальмологические процедуры. назначенные врачом. Есть в помещении школы и массажный кабинет для физиопроцедур. На данный момент школа стала "вторым домом" для полутора тысяч детей, больше ста из которых ходят на "площадку". Директор учебного заведения Сергей Калашников рассказал о патриотическом и культурном воспитании в стенах учебного заведения.

- Дети со школьной площадки посещают театры, ходят в кино. И мы на базе своей школы, т.к. имеем актовый зал, показываем кинофильмы и участвуем в проектах. Родители с охотой отдают сюда детей, пишут благодарственные письма и отзывы, - пояснил директор.

16.06.23

На небольшом отдалении от основного здания в настоящий момент полным ходом идет возведение нового корпуса - пристройки для начальных классов, которую в планах завершить в следующем году. Новое здание школы вместит до 600 учащихся.