Саратовские семьи участников СВО увидели «королевское» шоу в День России

фото: Волга-медиа

Семьи участников СВО и члены семей мобилизованных граждан посетили Саратовской государственный цирк в День России.

Благотворительный показ шоу «Королевский цирк» в Саратовском цирке организовали продюсерский центр Гии Эрадзе и компания Росгосцирк.

Цирковое шоу посетили 1500 человек! Многие приехали из районов Саратовской области. Около цирка собрались автобусы с надписями «Дети!».

- Я с удовольствием хочу поздравить всех нас с великим праздником, с Днём России. Наша Россия - могущественная держава. Сегодня наши родные и близкие защищают её рубежи, - поздравила саратовцев директор цирка Татьяна Гаранина.

фото: Волга-медиа

Корреспондент «КП-Саратов» увидел своими глазами невероятные декорации на арене цирка, яркие костюмы более 100 артистов, которые на протяжении всего шоу меняли свои амплуа и дарили улыбки членам семей наших героев. Воздушные гимнасты, акробаты и эквилибристы поражали своими умениями и талантами.

фото: Волга-медиа

Саратовцев впечатлили и животные. На манеже собрались тигры, северные олени, яки, лошади и попугаи с пеликанами. Зрители кричали «Браво!», смеялись над клоуном и с удовольствием участвовали в интерактиве, выкрикивая громкое согласие на запросы шута.

- Яркое, действительно «королевское», шоу, с первых минут веет детской атмосферой. Вспоминаешь, как ходил в цирк с родителями, а теперь ты сам родитель. И вместе с ребенком радуешься сладкой вате, любуешься красочным шоу. Это прекрасно! - поделилась своими впечатлениями одна из зрительниц, пришедшая с детьми.