Саратовские предприятия стали независимы от поставок микроэлектроники из-за рубежа

фото: Волга-Медиа

Сегодня, 6 июня, в зале заседаний Саратовской областной Думы прошли депутатских слушаний на тему «Инновационная экономика Саратовской области: проблемы и перспективы» заявил о проблеме для развития инноваций.

В ходе своего выступления зампред правительства Михаил Торгашин рассказал, что предприятия региона смогли перестроится в текущих непростых экономических условиях. При поставке узлов и комплектующих делается упор на восточные рынки, активно идет процесс импортозамещения, особенно в микроэлектронике, где удалось стать независимыми от внешних поставок. За 2022 год 17 промышленных предприятий региона заместили 37 видов импортных товаров. В научных исследованиях и разработках в области задействованы более 5 тысяч человек.

В ответ на слова об отсутствии масштабных госинвестиций в областную промышленность Торгашин упомянул, что невозвратные субсидии от Минпромторга РФ в 2022 году составили 2,5 миллиарда рублей, а по итогам визита главы министра промышленности и торговли Дениса Мантурова было принято решение об инвестициях в размере 3,5 миллиарда рублей. Сумма будет разбита на ближайшие три года. По словам Торгашина, многие инвестиционные проекты, особенно связанные с ВПК, не выходят в публичное поле.

фото: Волга-Медиа

Выступавший следом министр экономического развития области Андрей Разборов рассказал о формах поддержки инновационной деятельности на предприятиях региона. Он напомнил, что в Саратовской области с мая 2020 года функционирует особая экономическая зона технико-внедренческого типа, что позволяет ее резидентам пользоваться различными льготами, в числе которого налог на прибыль в размере нуля процентов с 1 по 5 год, налог на землю в размере нуля процентов на 5 лет, беспроцентные налоги на транспортные расходы и имущество. Среди участников ОЭЗ — АО НПП «Контакт», НПП «Алмаз», ООО «Инфотех Балаково»

Говоря о поддержке малого и среднего предпринимательства, Разборов упомянул, что в области действует субсидия на возмещение части затрат на развитие лизинга основных средств, которую в прошлом году получили 18 предприятий на общую сумму в 15 миллионов рублей, а так же рассказал о грантах для молодых предпринимателей. По словам министра, в 2022 году гранты в размере до 500 тыс. рублей предоставлены 19 социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Общая сумма грантов — 9,1 млн рублей.