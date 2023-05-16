В Хвалынске Саратовской области стартовала «Туриада-2023»

Альпинисты на "Туриаде-2023" в Хвалынске

Вчера, 15 мая, в Хвалынске состоялось открытие Десятого юбилейного Спортивно-туристского лагеря «Туриада». Слет инициирован и проходит при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

С каждым годом соревнования, в которых молодежь Приволжья показывает свои не только атлетические навыки, но и краеведческие, становится все более популярным. В этом году слет обрел международный формат: среди 17 команд наряду со сборными ПФО в лагере участвуют команды Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Всего в этом году палаточный лагерь (традиционное место размещения приехавших на «Туриаду») разместит 700 человек. Чтобы познакомиться с ними и их умениями, приезжаем в ставший базой проведения лагеря парк отдыха «Хвалынь» гораздо раньше времени торжественной церемонии открытия слета. Парк находится словно в белой чаше, «стенками» которой являются меловые горы. Поднимаемся, чтобы с высоты птичьего полета увидеть все локации, организованные для каждой представленной на «Туриаде» номинации.

Поднятие флагов на открытии

За отелем расположилась масса красных палаток, в которых кипит жизнь, ведь делегации все прибывают, до открытия считанные часы, и нужно многое успеть. Слева, на отвесной скале, тренируются альпинисты из Башкирии.

Абсолютно всех покорили спортсмены-велотуристы из Казани. На горных велосипедах четверка из двоих парней и двух девушек обогнала нас уже у самой вершины горы. Минутный привал. Знакомимся. 17-летний Альберт Кадыргалиев рассказывает, что команда представляет казанскую Школу детского спортивного туризма. В ней занимаются ребята двух возрастных групп. Сам Альберт велотурист с 10-летним стажем, но уверяют, что научиться на большой скорости подниматься по самой сложной вертикальной трассе можно за полгода. Спортсмены из Татарстана признаются, что на саратовскую землю приехали впервые. Отдельным бонусом за подъем на меловую гору называют возможность полюбоваться на открывающиеся отсюда красоты Хвалынска.

- Усталости не чувствуем. Напротив, на трассе ощущаются азарт и драйв, на финише получаем адреналин, который помогает и в учебе, - ребята словно формулируют назначение «Туриады» для каждого ее участника, среди которых победители областных спортивно-туристских слетов; студенты факультетов ссузов и вузов, специализирующихся на туризме, профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты, добровольцы.

Студенты из Балаково с Романом Бусаргиным

Затем центром слета стал палаточный лагерь. Поприветствовать и поддержать участников лагеря приехали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Гости ознакомились с условиями размещения спортсменов. Роман Викторович направился к землякам. Беседа у импровизированного кострища под чай с хвалынскими травами и песню про Саратов, которую наши барды сочинили для конкурса авторской песни «Музыка сердец», заявленного одной из номинаций «Туриады-2023». Ребята выразили уверенность, что победят во многих дисциплинах. Бусаргин их поддержал. У главы региона нет повода сомневаться в юных земляках, поскольку многие здесь уже не в первый раз, для них участие в «Туриаде» стало доброй традицией.

За предоставленную молодежи возможность проявить себя масштабно и многомерно уже на официальном открытии Роман Бусаргин поблагодарил полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

- Спортивный праздник проходит при его поддержке. Благодаря этому наша область уже 10 лет становится центром спортивного туризма всего Приволжья. Погода, красота природы, общение ребят, хорошее настроение. Думаю, что к закрытию здесь будет много друзей, - заметил губернатор.

Его слова поддержал Олег Машковцев. Он подчеркнул, что для того, чтобы такое грандиозное спортивно-туристическое событие происходило на Саратовской земле, сделано все.

- Сюда вкладываются не только финансовые средства, но в первую очередь душа. Чтобы мероприятие не просто прошло, а чтобы люди объединились и нашли здесь настоящих друзей, - подчеркнул Олег Александрович.

За все дни слета спортсменам предстоят соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка); пешеходных (личное и командное первенство) дистанциях. В общий зачет Туриады войдут результаты Первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях, состоявшегося минувшей весной в Марий Эл.

Команда Саратовской области

Министр молодежной политики и спорта региона Олег Дубовенко в интервью нашему корреспонденту залог успешных выступлений атлетов-туристов на слетах прежних лет увидел еще и в уникальности места проведения «Туриады». Олег Александрович сообщил, что в новогодние праздники курорт-бренд Саратовской области в десятку самых популярных мест отдыха России.

- Рельеф местности позволяет организовывать трассы 4 класса сложности, в том числе в рамках Туриады Кубка ПФО. И здесь победители слета, занявшие с 1 по 4 место, имеют возможность получить звание кандидата в мастера спорта. Это ценится сборными ПФО, и не только ими. В этом году три иностранные делегации теперь представлены не только как почетные гости, но и участники Эстафеты Дружбы. Будем развивать это направление, - рассказал глава ведомства.

Дубовенко отметил важность направления «Культурно-познавательный туризм», ведь состязающиеся в нем молодые жители Приволжья, по словам чиновника, привносят свой взгляд на развитие данной сферы. В рамках конкурса для сильнейшего участника предусмотрен грант в размере 400 тысяч рублей из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию тура по маршруту-победителю конкурса. Тематическую программу составили конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс туристских презентаций и многое другое. В этом году Роман Бусаргин учредил грант от Саратовской области для лауреатов номинации, популяризирующей местный туризм.

«Туриада» это не только праздник спорта, но и искусства. Участники 10-го слета на концерте в рамках церемонии открытия увидели филигранные выступления артистом цирка «Арт-алле» из города Маркса, Губернаторского колледжа из Балаково, артистов студенческого клуба СГЮА.

Учредители инициативы пожелали, чтобы энергия хвалынских гор передалась участникам слета, и они проявили всю свою силу и продемонстрировали креатив и талант.

Финальным днем «Туриады-2023» станет 19 мая. Именно в этот день будут подведены итоги слета по всем номинациях. С достижениями победителей мы обязательно познакомим наших читателей.

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