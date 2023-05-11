На аллее Героя России саратовские общественники высадили 30 берез

Коллектив волонтеров

Сегодня, 11 мая, в Саратове, на аллее рядом с памятником Герою России — старшему сержанту Николаю Исаеву, погибшему в 2002 году в ходе КТО в Чеченской республике состоялась высадка берез.

Участники акции за работой

В рамках Всероссийского проекта «Сад—Связь поколений» по высадке деревьев, организованного Саратовским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» саратовские общественники, представители депутатов Саратовской областной думы, сотрудники администрации города, Ассоциации Лиги Профессионалов, волонтеры и бизнесмены высадили 30 саженцев березы, приобретенных при поддержке депутата Саратовской областной Думы, координатору регионального отделения проекта «Женское движение Единой России» Марии Усовой.

Участники акции за работой

Координатор мероприятия, руководитель Всероссийского общественного движения «Матери России» Елена Кичаева после высадки деревьев поделилась эмоциями от реализованного проекта.

— Мы очень благодарны депутатскому корпусу, Михаилу Исаеву, Марии Усовой, Минприроды, региональным властям и общественникам в целом, что пошли навстречу и помогли реализовать этот замечательный проект — «Сад—Связь поколений». Это показатель единения народа, это экологическая поддержка региона и сегодня мы высаживаем эти прекрасные, исконно русские деревья. Мария Викторовна помогла закупить березки в количестве 30 штук, Татьяна Золотарева доставила нам их сюда, и несмотря на дождь, мы дружно все высадили, — высказалась Кичаева.

Участники акции за работой

По словам общественницы, акция несет не только экологический смысл, но и играет роль в духовно-патриотическое воспитании детей и молодежи, не случайно было выбрано место — аллея у памятника Герою России Николаю Исаеву, на улице, названной его именем, на которой расположен детский сад. Память поколений, как и любовь к природе и родному краю формируется с малых лет.