Большой праздник в маленькой деревушке: 36 жителей Тюменевки почтили память фронтовиков

Памятник павшим в ВОВ землякам остается местом, где тюменевцы обращаются к своим героям-землякам.

День Победы для жителей одного из самых маленьких сел Самойловского района Саратовской области - Тюменевки - как и для всего населения России - остается определяющим жизнь праздником. Его отмечают с благодарностью к фронтовикам и стремлением вложить в души будущих селян простое и священное «чтобы помнили».

Жители села на фоне монумента

Мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, несколько лет назад появился несколько лет назад. Его установили на территории бывшей школы. Было мнение, что логичнее воздвигнуть символ памяти героическим предкам в центре села, где расположены медпункт, клуб, - сосредоточение сельской жизни. И каким же правильным оказалось решение воздвигнуть мемориал с выгравированными на нем 110 фамилиями фронтовиков на начинающем село пригорке. Проходишь сиреневую аллею, любуешься ослепительными алыми каплями ранних остролистных пионов, и ловишь себя на мысли: центростремительная сила этого самого маленького на самойловской земле села начинается здесь, в школьном дворе, у памятника и разливается живительно по двум сохранившимся улочкам, дает энергию 36 живущим в Тюменевке и не пожелавшим сменить родину ни на какое другое более комфортное по условиям место.

День Победы отмечают, чтобы вложить в души будущих селян простое и священное «чтобы помнили».

Тюменевка является окраиной Саратовской области. Она находится на границе с Волгоградской и Воронежской областями. Памятник павшим в ВОВ землякам остается местом, где тюменевцы благодарно и с верой в мирное будущее обращаются к своим героям-землякам. Они несут к обелиску цветы, как это произошло и вчера.

Главы местного КФХ Григорий и Федор Тамочкины поздравили земляков. Григорий Аркадьевич отметил, что память о подвиге фронтовиков ВОВ является оберегом от современного нацизма и средством противостояния ему. Федор Аркадьевич пожелал землякам никогда не забывать, как из одного крохотного зернышка злобы и неверия в победу справедливости недружественные страны могут возделать поле смерти. Братья Тамочкины делают все, чтобы сплотить земляков. Заботу фермеров ощущают старожилы села, которые получают не только подарки к празднику Победы, но и круглогодичную заботу.

- Бывших земляков не бывает, - говорит Григорий Аркадьевич, и едет вместе с братом навестить перебравшуюся по семейным обстоятельствам в соседнее село самую старшую жительницу Тюменевки Нину Петрыкину. Да и бывают ли «неземляки», когда мы все живем одним порывом, победить современный фашизм? И тут уже фермеры выдвигаются в село Полоцкое, отдать дань благодарности семьям участников СВО... Есть большие города и громкие события, но есть маленькие села. Своей тихой жизнью они красноречиво свидетельствуют: память самое живое, что у нас есть. А значит, будем жить.

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