1 место заняла Анастасия Сергеевна Цой с рисунком «День Победы»
Сегодня, 10 мая, «КП-Саратов» подводит итоги детского творческого конкурса к Дню Победы, который был объявлен 5 мая.
Всего на конкурс были представлены 12 работ в разных жанрах.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место – Анастасия Сергеевна Цой с рисунком «День Победы».
2 место - Дмитрий Сергеевич Полетаев с видео-сюжетом «Танковый бой»
3 место - Алиса Турсунходжаева с рисунком и гайдом по его созданию «Огонь вечен».
Особым призом было решено также отметить Катю Толмачеву из Донецка со стихотворением «Помните».