1 место заняла Анастасия Сергеевна Цой с рисунком «День Победы»

Сегодня, 10 мая, «КП-Саратов» подводит итоги детского творческого конкурса к Дню Победы, который был объявлен 5 мая.

Всего на конкурс были представлены 12 работ в разных жанрах.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место – Анастасия Сергеевна Цой с рисунком «День Победы».

2 место - Дмитрий Сергеевич Полетаев с видео-сюжетом «Танковый бой»

3 место - Алиса Турсунходжаева с рисунком и гайдом по его созданию «Огонь вечен».

Особым призом было решено также отметить Катю Толмачеву из Донецка со стихотворением «Помните».