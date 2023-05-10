В Саратовской области ожидаются дожди и похолодание из-за южного циклона

фото: КП-Саратов

В Саратовской области в оставшиеся дни недели ожидаются снижение температуры воздуха и кратковременные, но сильные дожди. Об этом «КП-Саратов» сообщила представитель территориального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Как отметила синоптик, предстоящие четыре дня в регионе выдадутся облачными. Солнце периодически будет появляться из-за туч, но потепления это не принесет. Практически во всех районах саратовской земли пройдут дожди. Предпосылкой такому характеру погоды стал Южный циклон.

Ветер примет северное направление, но вскоре поменяет его на северо-западную и северо-восточную стороны. Воздушные массы разовьют скорость до 14 м/с.

Цветайло уточнила, что прогреванию воздуха в уик-енд воспрепятствует облачность и циркуляция холодных воздушных масс. Ночные температуры в ближайшие дни не превысят +8 градусов на севере региона, южанам повезет больше – им обещано +12 в темное время суток. Дни сложатся гораздо теплее: +13 до +18 градусов (в дождь до +12) – на севере области, +21 градус – в южных МО.

В центре Саратова по ночам воздух прогреется всего лишь до +5… +7 градусов, в окрестных микрорайонах до +2… +4. Дневные температуры будут колебаться от +13 до +18 градусов. Ливни опустят столбик термометра до +10… +12 градусов.