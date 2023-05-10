Передано в суд уголовное дело против бывших руководителей АО «Экономбанк»

Матвей Суслов

Передано в суд уголовное дело против бывших руководителей АО Экономбанка. Расследование шло более шести лет - в запутанной истории крупного саратовского банка следователи начали разбираться еще в сентябре 2016 года. Доказательная база составила 321 том.

Такое количество может показаться символичным: «три, два, один, суд!». Но примечательна история бывшего топ-менеджмента Экономбанка не только этим. Конечно, обвинению еще только предстоит доказать свою позицию в суде (в Волжский районный суд дело направлено 28 апреля этого года), но выводы, к которым пришли следователи, впечатляют.

Довели до банкротства

Экономбанк всегда считался крупнейшим из саратовских банков. Казалось бы, его репутация, как и финансовая стабильность, непоколебимы. Однако в 2016 выяснилось, что банк оказался на грани банкротства. Разбираться в том, что пошло не так в этой успешной с виду организации, пришлось управленцам из государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» - именно ее назначили в качестве временной администрации на время финансового оздоровления Экономбанка. Произошло это в марте 2016-го, а в июле этого же года представители Агентства обратились в правоохранительные органы, заподозрив бывшее руководство банка в преступных махинациях.

АО «Экономбанк» в Саратове. Источник: econombank.ru

Примерно полтора месяца понадобилось правоохранительным органам на изучение материалов. В итоге с выводами представителей временной администрации следователи согласились и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». А затем еще одно уголовное дело и еще одно… В итоге их накопилось шестнадцать. Общий ущерб, нанесенный банку, оценивается в 2,8 млрд рублей. Под подозрение попали бывший председатель правления АО «Экономбанк» Матвей Суслов и 13 его предполагаемых подельников.

Колобок, Колобок, я тебе кредит дам

Что будет доказывать в суде сторона обвинения? Как считает следствие, в течение трех лет (с 2013 по 2016 год) Матвей Суслов и его соучастники поставили на поток вывод финансовых активов, принадлежащих банку. Список приемов достаточно широкий: покупка неликвидных или заведомо убыточных активов с дальнейшим выводом денег, выдача невозвратных кредитов подконтрольным или даже вымышленным людям. Как стало известно редакции из своих источников, среди заемщиков, к примеру, есть такие личности, как «Колобок Ниф Нифович», «Колобок Наф Нафович». Очень милый отсыл к старым сказкам, надо сказать. Однако в них, как водится, злодеи все же остаются наказанными, а правда торжествует.

По версии следствия, чтобы скрыть фиктивные сделки, финансовая отчетность искажалась, что и было выявлено специалистами Агентства по страхованию вкладов. Сторона обвинения считает свои выводы доказанными. Если суд придет к такому же мнению, обвиняемым в преступлениях может грозить до 20 лет тюрьмы (и решение о возмещении ущерба). Кстати, в настоящее время некоторое имущество фигурантов уже было арестовано, оно оценивается в 500 млн рублей. Напомним, прямой ущерб, по подсчетам следователей, составляет 2,8 млрд рублей. А на восстановление финансовой стабильности Экономбанка государством было выделено еще больше, порядка 7,1 млрд рублей - эту сумму в бюджет придется вернуть.

Вину не признают

Не можем не сказать, что обвиняемые вину за «Колобков» и им подобных не признают. В кулуарах следственных организаций рассказывают, что Матвей Суслов и его отец делали все возможное для препятствования ходу расследования. А возможности для этого у них есть, за годы работы успели набрать вес в бизнес-сообществе Саратовской области, могут (или, как минимум, могли) похвастаться связями и в правительстве, и в правоохранительных органах региона. Административный ресурс существенный. Именно поэтому следствие длилось около семи лет: собирались показания свидетелей, готовились заключения экспертиз, проводились очные ставки и т.п. Несмотря на объемы собранных доказательств, ожидать скорого рассмотрения дела все же не стоит. Скорее всего, обвиняемые будут стараться максимально затягивать и этот процесс. Матвей Суслов уже успел самостоятельно выступить с заявлением о заказном характере дела. Его защита также появлялась в СМИ. В частности, пожаловалась на то, что следствие не дает достаточного количества времени на ознакомление с материалами. Кроме того, очевидно, что даже проигрыш в первой инстанции, если такое произойдет, не остановит обвиняемых. В попытке отсрочить наказание они пойдут по всем инстанциям до конца.

СПРАВКА

В настоящее время АО «Экономбанк» остается крупнейшим в Саратовской области региональным финансовым институтом, работающим на рынке более 30 лет. Сегодня банк вышел на первое место в регионе по активам нетто (25,5 млрд рублей). Более 185 тысяч жителей региона доверили этому финансовому учреждению 13,8 млрд рублей личных средств. Банк располагает достаточно развитой сетью продаж в домашнем регионе (20 точек присутствия), где работают 325 сотрудников, которые стабильно получают заработную плату.

Несмотря на то что основной своей деятельностью в Экономбанке называют привлечение клиентов в Саратовской области на кредитование и рас- счетно-кассовое обслуживание местных предприятий и организаций, здесь также оказывают услуги инкассации и обслуживают 200 торговых точек.

В целом в АО «Экономбанк» обслуживаются более 3000 клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Кредитный портфель составляет 5 млрд рублей. Таким образом, устойчивая работа банка влияет на социальную стабильность в регионе.