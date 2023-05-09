«Могилу героя нашли в Польше спустя 75 лет»: жительница Саратова рассказала удивительную историю своего предка

Семья Аксана Камалова

На территории России найдется совсем немного семей, чью историю так или иначе не затронула Великая Отечественная война. Каждый ковал Победу по-своему и внес в нее свой вклад. Предки россиян воевали на передовой, были партизанами, трудились в КБ и на заводах, работали в поле и в госпиталях. Рассказать все истории героев не представляется возможным, однако, к счастью, мы можем поделиться некоторыми из них.

«КП-Саратов» уже публиковала интервью с Евгенией Федоровной Дрозковой, которая помнит всю войну, хоть и была во время нее ребенком. Теперь мы расскажем историю Аксана Миназетдиновича Камалова, пропавшего без вести бойца, о героической жизни которого, стало известно через 75 лет, благодаря стараниям его потомков.

По официальным данным, в Великую Отечественную войну пропали 5 миллионов 590 тысяч человек. Некоторые имена этих людей ушли в небытие, навечно стерлись из памяти. Эта история о том, как потомки советского солдата почти 75 лет искали правду о нем. И нашли. Нашли Героя!

Аксан Миназетдинович Камалов, родился в 1918 году в селе Малые Уруссу. В семье детей было четверо. Сестра и три брата, Аксан был младшим. Годы детства и отрочества прошли в этой богатой на яркие краски деревне - в усыпанных ягодами горах, на побережье полноводной реки.

В начале 1930 годов семья Аксана переехала в Ташкичу в Татарстане. Вскоре Аксан поступил в школу ФЗУ (фабрично-заводское ученичество) в Казани. А через три года был направлен на строительные работы в Ташкент. В 1938 году Ташкентским военкоматом был призван в ряды Красной Армии. Службу он проходил на Дальнем Востоке, в то время в страну вторглись фашистские захватчики. Аксан записался добровольцем в действующую армию.

Уже в начале 1942 года в составе разведывательного взвода 28-й танковой бригады он участвовал в кровопролитных боях на Калининском фронте. В это время часть вела ожесточенные бои под Ржевом. Как видно из архивных материалов, за мужество, проявленное в этих боях, за то, что под огнем противника правильно определил путь отхода наших танков, Аксан Камалов был представлен к ордену Красной Звезды и награжден медалью «За отвагу». Товарищи уважали Аксана за его общительность, человечность, готовность всегда прийти на помощь. Боевые друзья называли его Александр – Саша.

Весной 1943 года молодой боец при высадке десанта был тяжело ранен, сломал ногу. После лечения в госпитале ему предоставили кратковременный отпуск домой в Ташкичу. Там он в последний раз увидел свою сестру. В семейном архиве до сих пор хранятся его фотографии, где он запечатлен в кругу близких во время побывки с фронта.

После краткосрочного отпуска его вновь направили на линию фронта - в 34-й учебный танковый полк (войсковая часть 51135). Здесь он получил звание сержанта, освоил специальность заряжающего танкового орудия, участвовал в освобождении Крыма. В это время советские войска уже вели полномасштабные наступательные операции. После ожесточенных боев полк, в котором служил Камалов, был переформирован. Он был назначен в 57 Гвардейский тяжелый танковый полк прорыва заряжающим танка ИС-2. Полк в составе 3-й гвардейской танковой армии, в которой он служил, участвовал в освобождении Западной Украины и Польши. В феврале 1945-го начались напряженные бои в районе Нижней Силезии. В ходе них история Аксана и обрывается.

Долгие годы о его судьбе было ничего не известно, Аксан числился пропавшим без вести. Все его три брата также погибли во время войны. Осталась лишь сестра, которая искала его всю жизнь. Ппоиски Аксана продолжили и ее дети. Прошло долгих 75 лет, пока не совершилось чудо. В 2021 году останки героя нашли в братской могиле в польском городе Любань. Нашлись и документы об истории Аксана.

О последних минутах жизни героя пишется в книге Александра Малова «Юность моя опаленная», в главе «Лаубан – орешек крепкий»: «...Горящий танк противника на какое-то время приковал наше внимание. То было роковой ошибкой. Ждали появления других бронеединиц с той же стороны. Воспользовавшись ею, из многоэтажного дома с противоположной стороны вышли одновременно три танка и дали по нашим залп. Две болванки рикошетом от брони ушли в сторону, а третья пробила-таки лобовую броню танка старшего лейтенанта Шаевича. Вместе с густым дымом из башни выскочили командиры танка и орудия. Шаевич брезентом пытался сбить рвущееся изнутри пламя, но где там! Горело топливо, скоро огонь доберется до снарядов. - Это мертвому припарки, - закричали ему пехотинцы и автоматчики. – Спасайся сам! И верно: как только командир машины соскочил на землю, тотчас начали рваться снаряды. Вечная слава гвардии лейтенанту Горбатко, механику-водителю! Пусть аллах определит душу Камалова Саши – заряжающего, земляка нашего, татарстанца, на небеса! Им не удалось выскочить из горящего танка. Остается тешить душу тем, что они были убиты сразу наповал».

Аксан и шестеро его товарищей были похоронены в Миттельхофе, через некоторое время их останки были перезахоронены в братской могиле в парке Каменна-Гура в польском городе Любань.

- Аксан Миназетдинович Камалов – мой двоюродный дедушка. Он навечно остался молодым. Мы гордимся своими корнями и будем вечно помнить тех, кто, не жалея себя встал на защиту Родины. Мы нашли не всех, но помним и гордимся. Пока мы помним, Вы – живы! – Светлана Курышева, корреспондент «Комсомольской правды – Саратов».