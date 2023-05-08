Кадровый голод в медицине Саратовской области: о масштабах и причинах

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29 марта в Москве состоялась научно-практическая конференция «Нормирование труда и расчет потребности в медицинских кадрах: методология, оценка, перспективы». Одной из тем форума стала нехватка кадров в госсекторе российского здравоохранения.

По словам заместителя начальника управления статистики по аналитической работе Центрального НИИ организации и информатизации (ЦНИИОИЗ) Минздрава Надежды Несветайло, в 2022 году количество медработников в государственных медучреждениях России сократилось почти на 50 тысяч. По сравнению с 2021 годом врачей стало меньше на 9784 человек, среднего медперсонала — на 38 946 человек.

Положение в Саратовской области наш корреспондент смог обсудить с первым заместителем министра здравоохранения Саратовской области Еленой Степченковой.

- Какова реальная потребность в кадрах: в целом по Саратовской области, по г. Саратову, по каждому из районов и крупных населенных пунктов Саратовской области? Сколько нужно по Саратовской области врачей и среднего медперсонала?

- Потребность государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения области, составляет:

· во врачах 1986 человек (Балаково – 238, Энгельс – 135, районы – 700, Саратов – 602, специализированные – 311);

· в средних медицинских работниках — 1791 человек (Балаково – 167, Энгельс – 78, районы – 850, Саратов – 517, специализированные – 179).

- Врачей и медперсонала какого профиля не хватает больше всего? И почему?

- Наибольшая потребность в терапевтах, врачах общей практики (семейных врачах), инфекционистах, неврологах, офтальмологах, отоларингологах, фтизиатрах, психиатрах, врачах клинической лабораторной диагностики.

- Дефицит кадров поддерживается выходом медработников на пенсию; оттоком квалифицированных кадров в столичные, ведомственные и частные медицинские организации; «уходом» из профессии.

- Насколько масштабным является отток медработников из Саратовской области? Куда и почему уезжают специалисты?

- За 2022 год уволились с целью трудоустройства в других субъектах РФ 72 медицинских работника, в других странах — 6 медицинских работников. Причина увольнения - собственное желание.

- Уровень медианной заработной платы по Саратовскому региону у врачей, среднего и младшего медперсонала?

- Размер средней заработной платы по состоянию на 01.03.2023 года составил 41 074 рублей. В том числе:

· у врачей и работников с высшим образованием - 70 731 рублей;

· у среднего медицинского персонала – 37 154 рублей;

· у младшего медицинского персонала — 27 207 рублей.

- Как реализуются федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Саратовской области? Почему вышеназванные инструменты не спасают ситуацию?

- В рамках программ «Земский врач» и «Земский фельдшер». За 2018 — 2022 годы трудоустроено 249 медработников. В том числе:

· в 2022 году 73 медработника (46 врачей и 27 средних медработников);

· в 2023 году по программе планируется привлечь 62 медицинских работника, (48 врачей и 14 средних медицинских работников).

- Недостаточный приток специалистов для участия в программе обусловлен ужесточением с 2018 года требований к сроку отработки (продление срока отработки на время нахождения медработника в отпуске без сохранения содержания, на курсах повышения квалификации, на службе в Российской Армии), нежеланием молодых специалистов ехать на работу в сельскую местность, оттоком молодых специалистов в столичные и частные медицинские организации.

- Почему, по-вашему мнению, до сегодняшнего дня не удается закрыть тему с кадровым голодом?

- Кардинальное решение проблемы дефицита кадров возможно в случае введения обязательного распределения выпускников, обучавшихся за счет средств бюджетов различных уровней, либо установления обязательной отработки в первичном звене не менее З лет после окончания обучения.

Раскрыла тему дефицита медиков в нашем регионе директор Балаковского медицинского колледжа Екатерина Пуляева.

«Обеспеченность средними медработниками - 95,78 на 10 тыс. населения. Показатель хоть и выше среднего по ПФО и России, но недостаточен. Укомплектованность соответствует уровню прошлого года: по занятым ставкам - 79,1%, по физлицам - 69%. Отмечается довольно высокая доля специалистов пенсионного возраста - 21,5% среди средних медработников. Молодых специалистов - 10,7%. Особенно остро проблема дефицита стоит в первичном звене в сельских районах», - подчеркнула госпожа Пуляева.

По результатам мониторинга трудоустройства выпускников, отработав 1-2 года, 10-15% молодых специалистов уезжают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург. Прослеживается тенденция оттока медицинских кадров из государственных в частные, так как уровень интенсивности работы там ниже, а заработная плата – выше. И в частных учреждениях нет такого количества отчетов и поверок, какое есть в государственных.

Среди актуальных проблем в здравоохранении Екатерина Владимировна назвала психофизические нагрузки (жалобы, отчеты, сложные случаи - запущенные заболевания, агрессивность со стороны пациентов); низкий уровень заработной платы; снижение статуса медицинского работника.

- Для их решения необходимо вернуть распределение, повысить престиж профессии и уровень социальной поддержки медицинских работников, оказывать помощь в решении кадрового вопроса на муниципальном уровне, вернуть наставничество, нанимать студентов выпускных групп на неполный рабочий день во время преддипломной практики, - уверена директор Балаковского медицинского колледжа.

Комментарий выпускницы медицинского колледжа СГМУ Татьяны Будановой.

- Работаю в одной из аптек города Саратова. Устроилась практически сразу после окончания колледжа. Никаких особых проблем при трудоустройстве не возникало. Хотя избежать дискомфорта, который все мы испытываем при поиске работы, посещая кучу собеседований и отвечая на множество лишних, на мой взгляд, вопросов, мне не удалось. Сначала около полугода поработала в частной аптеке. Потом перешла в сетевую, где тружусь и сейчас. Тут намного лучше – и зарплата, и товарооборот, и вообще в целом. Насчет каких-то усовершенствований… Можно и зарплату повыше, ну этот момент, наверное, каждый озвучит. В целом мои ожидания оправдались. Меня все устраивает.

Вескими причинами оттока людей из сферы считаю: огромную нагрузку и ответственность, штрафы, хамство посетителей. Это то, что часто приводит к профессиональному выгоранию. Как бороться с этим … У меня нет ответа, - рассказала Татьяна.

Интересным мнением поделился еще один наш собеседник, который пожелал остаться инкогнито.

- Врачи всегда нужны, особенно в сельской местности и особенно врачи узких специальностей - анестезиологи-реаниматологи, неврологи, патологоанатомы. Однако молодые, конечно, предпочитают уезжать в большие города, где больше возможностей, больше пациентов и интересных клинических случаев. В сельской местности что он будет делать целыми днями? Операцию, например, остеосинтеза шейки бедра не проведешь – всех пациентов с серьезным заболеваниями, травмами, отправляют в областной центр. Часто даже роддома нет.

Кардинального решения кадрового дефицита нет. Насильно в профессию пойти не заставишь. И большой зарплатой трудно приманить – потому что, чтобы ее получать, нужно быть грамотным врачом. Когда работает «сарафанное радио», в духе «этот доктор хороший» к нему очередь выстраивается. Но эту славу нужно заслужить.

Про коммерческие клиники – там подрабатывают те же врачи, которые сидят в государственных клиниках. Так складывается… зарплата больше, условия комфортные.

А про специальность - отдельная песня и другая проблема. В ординатуру порой поступить невозможно, потому что туда тоже высокие баллы требуются и количество мест ограничено. Вот тут большой косяк. Минздрав РФ так места распределяет, что, например, может на специальность 1 место выделить и 5 человек за нее будут бороться. Если не пройдешь, то потом от безысходности идешь на какую-то другую специальность. Но это уже совсем другая история.