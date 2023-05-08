«Отступавшие немцы не жалели никого»: саратовчанка рассказала о пережитом в оккупированной Белоруссии

Евгения Дрозкова с семьей

По закону Российской Федерации «детьми войны» считаются те граждане, что родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Дети войны это поколение без детства. Этим людям пришлось пойти через все ужасы Великой Отечественной, а затем восстанавливать страну.

В преддверии празднования Дня Победы корреспондент «КП-Саратов» пообщался с Евгенией Федоровной Дрозковой, которой довелось провести все военные годы в Белоруссии, где шли ожесточенные бои немцев с партизанами.

- Я родилась в 1935 году в Белоруссии, в небольшом селе Долгое, что стоит на реке Случь в Минской области. В 1941 году мне было всего пять лет, но я прекрасно помню начало войны. С 22 июня прошло всего трое суток, когда немцы уже подошли к нашей деревне. Зайдя в село, захватчики сразу сожгли три дома вместе с людьми: там жили евреи. Этот пожар до сих пор стоит у меня перед глазами. Наш магазин разграбили, выбили окна в школе, а в больнице устроили так называемый пункт политинформации. Там обосновалась полиция из местных предателей.

Сестра Евгении Федоровны Ольга, чей муж был командиром партизанского отряда

Мужчины, остававшиеся в селе, сразу пошли в леса, в партизаны. В их числе были и мой брат Иван, и муж сестры, он стал командиром партизанского отряда. По всей округе вспыхнули ожесточенные бои. Партизаны не давали немцам ни дня отдыха. Мы оказались под угрозой бесконечных обстрелов, поэтому вынуждены были уйти на болота. Нас таких было много: десятки женщин и детей с окрестных деревень. Я, мама, сестра Ольга и сестра Людмила с новорожденным сыном Валерой, все мы вынуждены были почти три года жить в землянке в лесу, лишь изредка, по ночам, заходя в свой собственный дом за чем-нибудь необходимым. Если на ночь задерживались в доме, то старались обложиться подушками: был шанс, что они задержат пулю.

Помню, что вход в нашу землянку был спрятан под раскидистой елью. С собой нам удалось увести корову, благодаря ее молоку мы и выживали. Помимо него из еды была только мерзлая картошка, что мы понемногу забирали с полей. Временами доставался хлеб, горсть муки или овса. Муку жарили на костре, смешав с картошкой и водой, а из овса варили кисель. Большая часть нормальных продуктов доставалась немцам.

Больше всего меня пугали авианалеты. Немцы постоянно обстреливали лес, искали партизан. Иногда их самолеты проходили совсем низко, казалось, что они задевают верхушки деревьев. Ближе к Победе, когда мужчины вернулись и стали забирать нас из леса, один из них посадил меня на плечи и понес, когда я снова увидела в небе самолет. Я начала вырываться и ужасно плакать: «Пустите, я жить хочу!». Он отругал меня и сказал не говорить глупостей, ведь это в небе правят уже наши летчики, но меня было не унять. Признаться, я до сих пор болезненно реагирую на самолеты, вздрагиваю каждый раз, когда слышу их гул, - поделилась Евгения Федоровна.

Всю войну в Долгом хозяйничали полицаи. Как вспоминает Дрозкова, однажды они с матерью вернулись в село, как раз, когда патруль искал пособников партизан. Когда в их двор вошли предатели, маленькая Женя была в курятнике и собирала яйца. Ее не заметили, и девочка успела сбежать к соседке. Та велела ей лезть на чердак и прятаться там с ее детьми. «Если будут спрашивать, не говори, чья ты. Вы все мои здесь».

- К матери в дом зашел начальник полиции. Он принес письмо для мужа сестры, командира партизанского отряда, и требовал передать его ему. Мать ответила, что не знает, где ее зять и была страшно избита. Полицай разбил ей голову табуреткой, потому что «жалко было тратить пулю». Другой жертвой карателей стал старик-латыш, что жил по соседству. Оба его сына служили в РККА, один из них занимал командирскую должность, поэтому предатели решили напасть на их отца. Старика били так сильно, что разбили череп, рана была ужасная.

Евгения Федоровна помнит войну с первых дней

Пока продолжалось издевательство над местными жителями, кто-то успел донести партизанам. Они пришли к селу, началась стрельба и полицаи вынуждены были отступить. Старик-латыш уполз в ржаное поле и добрался до наших, где его рану заделали скобами. До сих пор не могу поверить, что человек может выжить с такой травмой, однако он пережил всю войну. Мы с матерью тоже успели выбраться и вернуться в леса, - рассказала Дрозкова.

По мере приближения нашей Победы немцы становились все злее. По словам Евгении Федоровны, отступающие силы «цивилизованных европейцев» демонстрировали невообразимую жестокость.

- Весной 44-го, когда немцы отступали, не щадили уже никого. Наша деревня чудом осталась цела. Все остальные, что были в округе, полностью сожгли. Немцы убивали всех, кто попадался на глаза. Маленьких детей разбивали об землю, а детей моего возраста сажали на колья на заборах еще живыми. Каждый раз, когда их патруль проходил мимо нас в лесу, мы ужасно боялись, однако приближение нашей Победы постепенно ощущалось. Немцев теснили все дальше, а наши возвращались в село, - вспоминает пережитое бабушка.

Уже ближе к концу войны, когда освобождение было совсем близко, Евгении Федоровной пришлось перенести одно из самых страшных испытаний.

- Я хорошо помню страшный день, 2 мая 1944 года. На тот момент нас к себе уже забрали партизаны. У них была база в кургане среди болот, где женщины и дети могли прятаться вместе с ранеными бойцами. Мы находились там, когда от партизанского отряда поступил приказ сменить место пребывания. У нашей мамы тогда было воспаление легких и ее пришлось везти на телеге. Сестра шла по воде: в одной руке новорожденный сын, в другой маленькая я. С нами были несколько мужчин партизан. На пути к другому схрону нас заметил немецкий патруль с полицаями. Все успели спрятаться в воду, но маме с телеги некуда было деваться. Немцы подошли прямо к ней, у меня сердце ушло в пятки. Полицай спросил ее тогда: «Чем болеешь?», а мама соврала, что тифом. Предатель мгновенно ретировался, а вместе с ним и немцы. Партизаны нас потом долго выспрашивали, что же она такого им сказала. А мы поверить не могли, что смерть в очередной раз обошла стороной, - рассказала Дрозкова.

Само сообщение о Победе Евгения Федоровна помнит плохо. Объявление 9 мая жители Долгого услышали по громкоговорителю, что был установлен на столбе в центре села.

- Каких-то особых эмоций по поводу сообщения о Победе не помню. Радовались, конечно, но для меня знаком окончания войны скорее было то, что стали восстанавливать нашу школу. Когда выбили немцев, там наконец-то вставили стекла и убрали мусор. В село стала возвращаться нормальная жизнь, - вспомнила «ребенок войны».

После окончания войны Евгения Федоровна работала в белорусском колхозе свинаркой. В 1970 году она переехала в Ершовский район Саратовской области, где к тому времени обосновалась ее сестра Ольга со своим вторым мужем Михаилом. Она устроилась работать в клубе в селе Антоновка. Изначально Евгения Федоровна планировала лишь немного поработать здесь ради стажа, однако в итоге обосновалась на саратовской земле. Она переехала в Саратов и пошла работать на метизный завод имени Ленина, где трудилась более 30 лет.