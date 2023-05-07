«У нас нет реестра могил участников ВОВ»: на радио «КП-Саратов» посвятили передачу героям войны

На радио КП-Саратов

В преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне на радио «Комсомольская Правда-Саратов» вышла передача в рамках общественного проекта «Герои отечества».

В программе приняли участие депутат Саратовской областной думы, член фракции «Единая Россия», координатор «Женского движения» на территории Саратовской области Мария Усова; депутат Саратовской областной думы, член фракции «ЛДПР», председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи, волонтер из Ассоциации «Центр коммуникативных и информационных технологий «Апрель» Дмитрий Пьяных, а также руководитель социального проекта #Именагероев Андрей Одинцов и саратовский музыкант, исполнитель собственных песен Салават Дасаев.

Гостей объединило желание увековечить память старых и новых героев нашей страны.

Когда мы коснулись вопроса о том, какие проекты помогают сохранить память героев, Мария Усова отметила, что заострять внимание на конкретных организационных формах не стоит. Понятие «историческая память» для каждого свое и у каждой партии есть свой проект, направленный на сохранение памяти героев. Волонтеры и музыканты, обычные граждане и государство – каждый в меру своих возможностей и способностей исполняет свой долг.

- Хочу отметить, что у нас до сих пор нет реестра могил участников ВОВ и выразить слова благодарности нашему земляку – Вячеславу Володину, благодаря которому некоторое время назад у нас появился реестр памятников. Хочется надеется, что и у могил он тоже будет. Проектов становится все больше потому, что уровень общественного сознания растет, - отметила Мария Викторовна.

Дмитрий Пьяных добавил, что большинство проектов основано на инициативах молодых людей, что не может не радовать:

-Нам повезло, нам не нужно придумывать какие-то факты, в отличие от западных коллег. Нам нужно только сохранять правду в первозданном виде, не перевирать историю, а помнить своих героев. Наши предки выстрадали победу и наша задача – все это сохранить, рассказывая о победах нашего народа, о тех ужасах, через которые он прошел. И любые проекты мы должны поддерживать. Вся страна, независимо от партий и фракций сейчас стоит плечом к плечу, как это было тогда, - высказался Дмитрий Пьяных.

Андрей Одинцов – руководитель проекта «#Именагероев», в рамках которого волонтеры занимаются благоустройством заброшенных могил участников ВОВ.

- Самому младшему волонтеру – 9лет, а самому старшему за 70. В прошлом году благоустроили более 1500 захоронений. У этой работы есть и системные проблемы: в законодательстве не закреплена обязанность кого-либо заботиться о могилах фронтовиков, а реестр индивидуальных захоронений отсутствует. Добровольцы сами ищут могилы, - заявил Одинцов.

В покупке расходных материалов активистам помогают государственные программы, благотворители и простые люди. Обращаясь к слушателям и читателям Андрей Одинцов отметил, что те, кто посещает могилы родственников тоже могут внести свой вклад: заметив заброшенное захоронение, убрать траву, подкрасить оградку оставшейся краской. Это тоже посильная помощь каждого.

В целях сохранения памяти о подвиге героев внедряются новые форматы: граффити изображения фронтовиков на улицах города, съемка видеороликов воспитанниками детских садов в рамках проекта «Я – внук героя», интеллектуальные викторины, посвященные истории ВОВ ,обучение (дистанционно) школьных медиастудий основам сторителлинга для съемки фильмов о героях. Вводить новые форматы планируется в рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей.

Еще один формат увековечивания памяти – это искусство. Салават Дасаев родился в селе Перелюб. Получал музыкальное образование и писал стихи он с малых лет. Патриотизм с детства был главной основой его творчества. Одна из песен, которую он исполнил в эфире радио «Комсомольская правда-Саратов», называется «Письмо деду». Она написана на стихи жительницы Белгорода и ее услышали уже миллионы наших граждан.