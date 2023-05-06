В Дубках приземлилась пилотажная группа «Звезда» со знаменем Победы

Встреча пилотажной группы «Звезда»

Сегодня, 6 мая, на аэродроме ДОСААФ в Дубках под Саратовом приземлились самолеты знаменитой пилотажной группы «Звезда». Саратов стал одним из городов-участников авиаперелета «Крылья Победы. Москва-Сталинград».

На аэродроме в Дубках приземлились четыре легендарных самолета Як-55, старшим пилотажной группы стал Дмитрий Мохов. Участников встречала делегация во главе с министром образования Михаилом Орловым.

Участников встречала делегация во главе с министром образования региона

Торжественная встреча

Пилотажная группа «Звезда» прибыла в Саратовскую область с точной копией Знамени Победы. Его пронесут над четырьмя городами, которые сыграли большую роль в историю Великой Отечественной войны. В честь мероприятия студенты политеха также развернули копию знамени победы площадью 200 квадратных метров.

Легендарный самолет Як-55

Акция приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве. В честь этого события пилотажная группа проекта «Русские авиационные гонки» проводит символический перелет. С 6 по 8 мая эскадрилья, в состав которой входят четыре одноместных пилотажных самолета Як-55, проследует по маршруту: Серпухов — Тамбов — Саратов — Волгоград.

Проект инициирован и проводится Российским военно-историческим обществом совместно с Национальной авиационной ассоциацией.