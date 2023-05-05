Реконструируют ли памятник «Журавли» в саратовском Парке Победы?

Мемориальный комплекс в Парке Победы в Саратове / Источник: http://menyakin.ru

В конце апреля состоялось заседание Градозащитного совета при региональном парламенте. В рамках диспута сын архитектора Юрия Менякина, создавшего памятник «Журавли» для Парка Победы в Саратове, заявил, что воплощение идеи автора искажено.

По словам Ивана Юрьевича Менякина, изначально был задуман иной облик памятника. Но его возвели без согласования с отцом. Больше всего сына архитектора смущает, что возле елей на подходе к монументу установили «кладбищенские элементы» (памятные доски с фамилиями погибших).

Еще в советское время памятник возвели, исказив идею Юрия Менякина / Источник: http://menyakin.ru

Владимир Лешуков поддержал сына архитектора. В частности, спикер совета отметил, что изначально Юрий Менякин планировал посадить серебристые тополя, которые должны были образовать светлую аллею памяти. Однако высадили темные ели, а они не позволили реализовать визуальную задумку. Также знаменитый «Фонтан слез» должен быть облицован смальтой. На деле был использован совершенно другой материал. Благодаря вышеназванным причинам композиция утратила первоначальный вид.

Лешуков и Менякин предложили реконструировать памятник в соответствии с идеями автора. На что совет ответил отказом, апеллируя тем, что большинству жителей Саратова нравится как выглядят «Журавли» и этот вопрос нужно обсуждать с обществом.

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