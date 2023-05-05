«Мы все делаем для Победы»: Леонид Сметанников анонсировал предпраздничный концерт в Саратове

Леонид Сметанников в гостях у «Комсомольской правды-Саратов»

8 мая 2023 года на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета состоится праздничный концерт «ВО ИМЯ ЖИЗНИ И ЛЮБВИ», посвященный Дню Победы. В нем примут участие ведущие солисты оперы и балета. В рамках концерта прозвучат песни советских композиторов, стихи Булата Окуджавы, Александра Твардовского, Маргариты Алигер и других. Зрителям впервые будут представлены номера «Танцплощадка» и «Смуглянка». Завершит концерт народный Артист СССР Леонид Сметанников.

Леонид Сметанников — советский и российский оперный певец (баритон), педагог. Народный артист СССР, Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, Народный артист СССР , Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки— за исполнение ведущих партий в операх советских композиторов, русского и зарубежного классического репертуара и концертные программы один из первых исполнителей песни Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Широкий диапазон певца позволяет исполнять ему и арии из опер, и эстрадные композиции.

За все годы своей творческой карьеры Сметанников спел более, чем в 900 спектаклях, принял участие в тысячах концертов как в нашей стране, так и за рубежом, выпустил несколько сольных пластинок с записями арий, романсов, русских и советских песен, а также снялся в трех музыкальных фильмах.

В этом году Леониду Анатольевичу исполняется 80 лет. По его признанию, он пел с малых лет. Благодаря развитой в те годы самодеятельности, которая была почти на профессиональном уровне и родился настоящий Сметанников. В музыкально училище будущего великого артиста отвела сестра – Раиса Сметанникова. В то время он закончил техникум и уже год работал на заводе техником-электриком. С музыкального училища и началось профессиональное исполнительство. Кумиром для него тогда был Ф.И. Шаляпин. Когда Сметанников закончил консерваторию, ему предлагали жить и работать в Москве, Петербурге и за рубежом, но Леонид Анатольевич считает, что именно Саратов сделал для него все, чтобы он сейчас был таким знаменитым и имя Сметанникова слилось с именем Саратова.

- На пике популярности в 1970-х годах было множество возможностей – уйти в эстраду, переехать за-рубеж, получать большие гонорары, предать музыку, предать пение, но творчество и возможность приносить людям радость на сцене оказалось более значимо, чем все соблазны.

Я в жизни своей никогда не искал соблазна, а делал то, что я хочу, то, что нужно зрителям, то, что интересно и для меня, для зрителей и для страны, особенно для Саратова, - рассказал великий артист.

В 1999 году Леонид Сметанников получил звание «Почетный гражданин Саратова».

С 1977 года, уже будучи народным артистом, Леонид Анатольевич начал свою педагогическую деятельность в Саратовской консерватории, не смотря на плотный график гастролей. В прошлом году он отметил 45-летие педагогической деятельности.

На вопрос, насколько изменилась аудитория оперы, Леонид Анатольевич ответил, что аудитория в среднем меняется каждые 5 лет. Молодежь начала вновь активно ходить и на оперу, и на концерты. Сейчас люди пришли к тому, что хотят услышать то, что радует, то, что мотивирует побеждать и в первую очередь получать радость. По словам мэтра новое поколение умеет искренне радоваться. Для того, чтобы сохранить свою культурную аутентичность, прежде всего нужно замкнуться в своей стране, что уже произошло и это уже хорошо. Молодежь должна быть заинтересована в том, чтобы прийти, послушать и узнать. Юное поколение сегодня вполне достойное и заслуживает просветительских и профессиональных концертов в сочетании с качественной музыкой.

Конечно же мы не могли не спросить про знаменитую песню «День Победы».

- Сейчас нет человека, безразличного к этому слову «День победы». Когда я пел эту песню, у меня шли мурашки и вся страна в свое время шла к этому, а сейчас мы снова идем к этому дню. Мы все делаем для победы. И поем, и интервью даем, - смеется Леонид Анатольевич.

Песня «День Победы» впервые прозвучала на съемках передачи «Голубой огонек» в канун 9 мая 1975 года. Это был очень важный этап для Леонида Анатольевича. Тогда он выступал в концертах Максима Дунаевского, между ними снимался в передачах, а по вечерам встречался с Давидом Тухмановым. Песню несколько раз записывали и наконец окончательный вариант услышала вся страна. Когда песня исполнялась впервые, вслушивались в каждое слово.

В завершении Леонид Анатольевич пожелал всем жителям нашего Города и страны счастья, любви, радости во всех проявлениях каждый день, вдохновения, творчества, больших свершений и удачи.

- Нести счастье и дарить радость – самое главное в нашей жизни, – подытожил Леонид Анатольевич.

Он много говорит о радости и творчестве и когда поет в глазах светится неподдельное счастье. Это счастье, эта радость, со слезами на глазах – открывает его истинную душу своему слушателю – творческую, наполненную и счастливую.

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