Саратовские ученые смогли восстановить скелет и облик древнего плиозавра

Модель плиозавра

Строение и предполагаемое поведение древнего плиозавра удалось выяснить ученым СГУ в составе международной научной группы. По словам специалистов вуза, они провели полную реконструкцию скелета рептилии и составили ее описание. Исследование опубликовано в ежемесячном научном журнале, посвященном зоологии, который издается в Оксфордском университете с 1856 года.

Термин «плиозавр», был введен Ричардом Оуэном в 1841 году. Раннемеловых плиозавров было обнаружено очень мало. Среди них нашелся и хищник с зубами-кинжалами. На территории России останки регулярно встречались, но по большей части, это были какие-то отдельные кости. Довольно полный скелет юрского плиозавра нашли в Саратовской области в 40-х годах прошлого века. Много позже, в 2002 году в Ульяновской области археологами был обнаружен неплохо сохранившийся скелет древнего животного, возрастом около 130 миллионов лет.

Плиозавр. Автор фото: Nobu Tamura Фото: Википедия

Палеонтологи считают рептилию самой продвинутой из известных особей плиозавров. Длина животного была оценена учеными по сохранившимся частям скелета в 6,5 метров. Его туловище имело бочкообразную форму, а конечности напоминали ласты. Плиозавр также отличался короткой шеей и крупной вытянутой мордой, похожей на дельфинью, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).

С помощью 3D-сканера создали виртуальную копию плезиозавра, воссозданием которой занимался вместе с Андреем Атучиным знаменитый рязанский палеоскульптор Влад Константинов, известный по сотрудничеству с National Geographic.

— Российский плиозавр лусхан теперь наиболее подробно описанный раннемеловой плиозавр в мире и единственный полностью виртуально восстановленный. 3D-модель лусхана – единственный в мире цифровой восстановленный скелет плиозавра. Качество этой модели очень высоко, – отметил один из авторов научного проекта, доцент кафедры общей геологии и полезных ископаемых СГУ Максим Архангельский. Кроме того, в ходе беседы Максим Саввич поделился информацией о менее крупных находках на территории «Волжского моря», которое охватывало, в частности, Саратовскую и Ульяновскую области. По его словам, встречаются ископаемые останки менее крупных плиозавров, древних морских черепах и птерозавров - летающих ящеров, считающихся предками современных птиц. Многие найденные останки относят к североамериканским видам вымерших рептилий, что позволяет сделать выводы о сезонной миграции данных видов, подобной миграции современных китов и морских черепах.

В будущем специалисты планируют описать еще одного плиозавра, и заняться цифровыми реконструкциями других рептилий, найденных в России. Многие из находок хранятся в Ундоровском палеонтологическом музее в Ульяновской области.

В научном исследовании участвовали Льежский университет (Лаборатория динамики эволюции и разнообразия), Оксфордский университет (Департамент наук о Земле), Геологический институт РАН, Саратовский государственный университет (Кафедра общей геологии и полезных ископаемых), Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Ундоровский палеонтологический музей, Ульяновский естественно-научный музей.

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