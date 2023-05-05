«Стройка не прекращается ни на день»: СК «Новый век» проигнорировала решение суда

Незаконная стройка продолжается. Кто будет отвечать за качество работ?

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области обратилась в инспекцию Государственного строительного надзора по факту незаконной стройки многоквартирного дома, которую проводит СК «Новый век» по адресу улица Марины Расковой, 9. Соответствующее обращение уже направлено в адрес начальника региональной инспекции Михаила Бутылкина.

Напомним, ранее администрация постановила приостановить стройку трех многоэтажек, которой занимался застройщик. Первый заместитель главы муниципалитета Евгений Шпольский подписал соответствующий документ. Эксперты установили, что при подготовке проектов не учитывались градостроительные нормы. Новые «свечки» ставили без соответствующей инфраструктуры, не заботясь о благополучии жителей. Речь идет о строительстве следующих многоэтажек:

многоквартирный дом по адресу: г. Энгельс, ул. Петровская – угол ул. Республики»;

многоквартирный дом № 1 ул. Вокзальная – ул. Новобазарная;

многоквартирный дом № 1 по ул. Марины Расковой, 9.

В середине апреля компания «Новый век» попыталась оспорить решение администрации и проиграла дело. Арбитражный суд Саратовской области признал законным распоряжение администрации о приостановке разрешений на строительство трех многоквартирных домов. Проект застройки должны были пересмотреть и доработать, учитывая запросы жителей, однако энгельсской монополист-застройщик, в итоге счел решение суда формальностью. Как сообщили редакции «КП-Саратов» жители Энгельса, стройка не прекращалась ни на день, чему есть убедительные доказательства в виде фото и видео сюжетов.

- Несмотря на отсутствие действующего разрешения на строительство компания ООО «СК «Новый век» продолжает работы на земельном участке с кадастровым номером 64:50:020932:4637. Стройка кипит: этажи так называемого «Дома у озера» растут, квартиры, судя по информации на сайте застройщика, продаются.

Особо стоит отметить тот факт, что контроля со стороны профильных служб за качеством работ не ведется, ведь официально стройка остановлена по решению суда. Есть вопросы и по нарушениям санитарных норм. Со строительной площадки техника выезжает на городские дороги без мытья колес, —отметил Евгений Шпольский.

Напомним, ранее стало известно, что за все годы работы в Энгельсе «Новый век» построил 700 тысяч квадратных метров жилья без единого соцобъекта. Об этом Шпольский заявил в ходе расширенного совещания в Саратовской областной Думе.

Проблема с точечной застройкой в Энгельсе пока что не решена

- Застройщик в конкурсной документации на строительство 19-этажного дома указывает, что парковки будут на улицах и во дворах соседних домов. И ему все равно выдают разрешение. Это некомпетентность или преднамеренное вредительство? Администрация района под руководством Александра Стрелюхина, Дмитрия Тепина и Алексея Стрельникова позволяла ООО «Новый век» получать земельные участки без проведения торгов, - отметил замглавы энгельсской администрации.