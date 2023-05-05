SHOT: неизвестные заложили взрывное устройство под ЛЭП в Саратове

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Неизвестные заложили взрывное устройство под ЛЭП в Саратове. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал SHOT сегодня, 5 мая.

Согласно информации, опубликованной в канале вчера вечером, 4 мая на западной окраине Саратова местный житель обнаружил самодельное взрывное устройство, заложенное под линию электропередач. Мужчина оперативно среагировал и позвонил в экстренные службы.

Сотрудники обнаружили две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом и пакет с проводами, микросхемой и батарейкой. СВУ уничтожили управляемым подрывом.

Данная ЛЭП обеспечивает электричеством Ленинский и Гагаринский районы Саратова. Как утверждает источник, ведутся поиски диверсантов.

Информация будет обновляться. UPD 15:52: По словам источника телеграм-канала «Baza», во время осмотра места происшествия выяснилось, что на ЛЭП был обнаружен муляж - в нем отсутствовали взрывчатые вещества. Пакет был поврежден сотрудниками спецслужб путем направленного подрыва. Внутри были обнаружены микросхема, батарейка «Крона» и провода. Никаких взрывчатых веществ там не было.

Рядом с ЛЭП были обнаружены две бутылки с жидкостью, которые также были уничтожены.