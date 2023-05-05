Взрыв газа и пожар в Энгельсе 3 мая

Пострадавшая в результате взрыва газа в многоэтажном доме Энгельса пенсионерка умерла в больнице. Сегодня она умерла в больнице, сообщили в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

Напомним, взрыв газа произошел ранним утром 3 мая по адресу Полтавская, 40А. Позже газовоздушная смесь загорелась в той же квартире, где и взорвалась, на пятом этаже панельки из 9 этажей.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров – этого хватило, чтобы квартира выгорела полностью

Площадь пожара составила 15 квадратных метров – этого хватило, чтобы квартира выгорела полностью. В результате ЧП травмы получила пожилая пара, 69-летняя женщина выпала из окна и зацепилась за оконную решетку на третьем этаже.

Два дня спустя после ЧП, пенсионерка скончалась

Спасалась ли она от огня, или ее отбросило взрывной волной – неизвестно, но спасателям пришлось использовать на автолестнице, с ожогами женщину и ее 70-летнего супруга госпитализировали. Два дня спустя, сегодня, 5 мая, пенсионерка скончалась.

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