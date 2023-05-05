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Происшествия5 мая 2023 8:40

Пострадавшая в результате взрыва газа в многоэтажном доме Энгельса пенсионерка умерла в больнице

69-летняя женщина выпала из окна при взрыве и повисла на оконной решетке третьего этажа
Роман Хвалин
Взрыв газа и пожар в Энгельсе 3 мая

Взрыв газа и пожар в Энгельсе 3 мая

Пострадавшая в результате взрыва газа в многоэтажном доме Энгельса пенсионерка умерла в больнице. Сегодня она умерла в больнице, сообщили в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

Напомним, взрыв газа произошел ранним утром 3 мая по адресу Полтавская, 40А. Позже газовоздушная смесь загорелась в той же квартире, где и взорвалась, на пятом этаже панельки из 9 этажей.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров – этого хватило, чтобы квартира выгорела полностью

Площадь пожара составила 15 квадратных метров – этого хватило, чтобы квартира выгорела полностью

Площадь пожара составила 15 квадратных метров – этого хватило, чтобы квартира выгорела полностью. В результате ЧП травмы получила пожилая пара, 69-летняя женщина выпала из окна и зацепилась за оконную решетку на третьем этаже.

Два дня спустя после ЧП, пенсионерка скончалась

Два дня спустя после ЧП, пенсионерка скончалась

Спасалась ли она от огня, или ее отбросило взрывной волной – неизвестно, но спасателям пришлось использовать на автолестнице, с ожогами женщину и ее 70-летнего супруга госпитализировали. Два дня спустя, сегодня, 5 мая, пенсионерка скончалась.

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