Комсомольская правда-Саратов объявляет конкурс детского творчества

Фото: архив КП Фото: Александр КОЦ

День Победы – печальный, но торжественный праздник. В этот день в семьях вспоминают наших воинов, защищавших Родину от врагов, чествуют ветеранов и возлагают цветы к Вечному огню. Предлагаем детям и их родителям внести свой вклад в празднование Победы на 9 мая.

Конкурс проводится с 5 мая до 9 мая включительно. Работа может быть представлена в любой форме: это может быть рисунок, миниатюра, видео или аудио-ролик с творческой работой ребенка. Присылать работы можно на электронный адрес s9173149677@yandex.ru, указав тему письма «Конкурс детского творчества».

Лучшие работы будут представлены на сайте «Комсомольская правда-Саратов». Тройка победителей получит призы от редакции.

Участниками конкурса могут стать все желающие, младше 18 лет: обучающиеся государственных, образовательных организаций, учреждений дошкольного образования, а также начального, среднего и высшего профессионального образования и дети, находящиеся на домашнем обучении.

Конкурс призван обогатить знания детей о празднике День Победы, а также помочь в воспитании гордости за участников Великой Отечественной войны и развитии творческих способностей маленьких саратовцев.