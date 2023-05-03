Саратовские волонтеры рассказали о своих успехах и трудностях

Встреча прошла в уютной атмосфере на площадке АНО «Прогрессор»

В рамках Народной программы и Партийного проекта «Женское движение Единой России» депутат Саратовской областной Думы Мария Усова встретилась с представителями НКО и волонтерских объединений. Встреча прошла в уютной атмосфере на площадке АНО «Прогрессор», в рамках мероприятия «Годные посиделки». Руководителем является Александр Селиванов – активист, общественник и просто неравнодушный человек.

Первый вопрос, который очень волнует всех общественников, это отсутствие государственного ресурсного центра НКО и волонтерства в Саратове. НКО и волонтеры сталкиваются как с отказами в предоставлении им от муниципалитета помещений на безвозмездной основе, так и с проблемами размещения в уже арендуемых кабинетах. Например, договоры аренды заключаются, в основном, на 1 год. За этот год НКО своими силами делают ремонт в помещениях, обустраивают рабочие зоны, обзаводятся необходимым оснащением. И через год эти договора расторгаются. Хороший ремонт остаётся собственнику, куда вывозить оборудование - не понятно.

Общественников беспокоит отсутствие государственного ресурсного центра НКО и волонтерства в Саратове

Вторым общим вопросом была озвучена проблема освещения волонтёрских мероприятий в СМИ.

На встрече присутствовала заместитель руководителя регионального клуба «Мы вместе» Екатерина Асташкина. Этот клуб объединил всех неравнодушных еще во время пандемии. На сегодняшний день в этот клуб входят социально-ориентированные НКО и волонтёры от общественных объединений. От клуба поступил запрос о содействии депутатского корпуса в разрешении вопроса о выделении субсидий со стороны коммерческих организаций на поддержку НКО.

Государство идет на встречу волонтерским движениям и социально-ориентированным НКО

Председатель Ассоциации приёмных семей Елена Кичаева рассказала про предстоящую акцию по высадке берез, пригласила депутата принять участие в акции и попросила помощи в закупке деревьев. Также обсудили установку монумента «Дети Донбасса – дети России».

Также от данной ассоциации присутствовала руководитель Саратовского клуба приемных семей, Ирина Морозова, которая имеет 12 детей. Она рассказала про свой непростой быт, при этом пояснила, что она абсолютно счастлива, ведь дети — это то, ради чего мы живем.

Саратовское региональное отделение «Волонтеры Победы» занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, ухаживают за могилами погибших солдат. Ребята рассказали про акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка». В России на данный момент зарегистрировано более 12000 волонтёров Победы. С начала СВО количество волонтёров значительно прибавилось.

Представитель Саратовского регионального отделения «Волонтеры-медики» рассказал про мероприятия по просвещению о здоровом образе жизни, о помощи в лечебных учреждениях. Сейчас в организации более 1000 волонтеров. С началом СВО повысился спрос на обучение по оказанию первой помощи, реанимированию. На данный момент ребята занимаются проектом по профилактике когнитивных расстройств у пожилого населения.

Командир Саратовского областного отделения «Волонтерская рота БОЕВОГО БРАТСТВА» поделился историей о реализации проекта «Уроки мужества» с приглашением ветеранов войн в школы, тем самым повышая патриотизм в сердцах будущих защитников.

Руководитель Фонда «Родительская лига» и Саратовского регионального отделения Национальной родительской ассоциации Наталья Кривенцова рассказала о деятельности организаций, которые развивают семейные ценности и касаются образовательного процесса детей. Поступило предложение вернуть советское образование, немного подкорректированное под нынешние реалии. Данная организация является соорганизатором проекта «Умники и умницы земли Саратовской», где выявляются образовательные таланты школьников и даётся возможность дальнейшего обучения в МГИМО. Мария Викторовна получила приглашение на ближайшую игру чтобы оценить уровень знаний участников проекта.

Волонтерское движение «Карта дел» занимается объединением волонтеров в различных направлениях. Ребята участвуют в патриотических мероприятиях, организовывают праздники для детей во дворах, в больницах.

Президент Фонда помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства с ментальными расстройствами «Добрые взрослые» Татьяна Золотарева рассказала о не только о деятельности фонда в разносторонних направлениях помощи детям и взрослым с ОВЗ, но и о волонтёрской деятельности членов фонда в пандемию и в период СВО. Подопечные семьи очень активно помогают в сборе и доставке гуманитарной помощи нашим солдатам.

АНО «Центр научного творчества «Вектор»» проводит занятия с детьми по электронике и робототехнике.

Руководитель Ассоциации «ЦКИТ «Апрель» Андрей Одинцов рассказал о деятельности по обустройству могил фронтовиков и выступил с предложением по созданию единого реестра захоронений участников войн, а также проработкой вопроса по ресурсному обеспечению деятельности волонтеров в этом направлении, выразив обеспокоенность тем, что при работах в районах отсутствует элементарный необходимый инвентарь для проведения работ.

Встреча прошла конструктивно, оживленно, чувствовалась вовлеченность всех участников в процесс обсуждения каждого вопроса. Договорились о дальнейших совместных мероприятиях.

По итогу встречи Мария Усова отметила, что не бывает простого времени, главное, как ты относишься к происходящему. Как ответственное лицо по направлению гражданской солидарности и молодежной политики Народной программы в Саратовском регионе, депутат обратила внимание на тот факт, что в Народной программе волонтерству уделяется огромное внимание. Государство идет на встречу волонтерским движениям и социально-ориентированным НКО, так как понимает значимость данной деятельности для россиян. Будущее – за волонтерами, и это подтверждается их неравнодушием, милосердием и где-то даже самоотверженностью!