Участнику Великой Отечественной войны Александру Фёдоровичу Карцеву – 100 лет!

С юбилеем, Александр Фёдорович!

Седьмого мая участнику Великой Отечественной войны Александру Фёдоровичу Карцеву исполнится 100 лет! Значимая дата! Её отмечает человек, который прошёл огенными дорогами войны, который честно и справедливо вершил правосудие в Калининском районе в послевоенные годы, который всегда жил честно, ярко и красиво, являясь примером чести, мужества не для одного поколения калининцев. Александр Фёдорович и сегодня встречается со школьниками, делится воспоминаниями.

Он каждое утро благодарит судьбу за новый день и самое любимое время года для него – весна. Потому что она победная, потому что цветущая и потому что весной он появился на свет. Наш герой родился 100 лет назад – седьмого мая 1923 года.

Александр Фёдорович появился на свет в селе Стригай Базарно – Карабулакского района Саратовской области. Сразу после школы надел военную форму. Был зачислен во 2-ое Ленинградское авиационное училище. Летом 1942 года, освоив специальность механика по авиавооружению, Александр Фёдорович был направлен под Воронеж в 144-й штурмовой полк авиадивизии.

Шёл грозный 1943 год, когда 20-летний Саша Карцев был направлен в действующую армию 2 –го Украинского фронта. Механиком вооружения он был немного. Не хватало летчиков, и Александра Федоровича посадили на «ИЛ – 2». Так Карцев стал летать как воздушный стрелок на штурмовике «ИЛ-2». Воевал в 9-ом авиационном полку на Украинском фронте. Участвовал в боях за Харьков, в Корсунь-Шевченковской операции. Совершил вместе со своим экипажем почти сто боевых вылетов.

Мужество и героизм сержант, воздушный стрелок 800 – го штурмового авиационного полка Александр Карцев проявил уже в первые дни пребывания на фронте. В сентябре 1943 года Александр Фёдорович был награждён орденом Отечественной войны I степени. Вот выписка из наградного листа: «Тов. Карцев произвел 29 успешно выполненных боевых полётов. Во время штурмовок участвовал в восьми воздушных боях с истребителями противника, в которых отразил 12 атак. 29 августа 1943 года при выполнении боевого задания звено «ИЛ -2» было атаковано двумя «МЕ-109». Тов. Карцев мужественно отразил атаки истребителей, тем самым дал возможность экипажам выполнить боевое задание по разведке войск противника».

Не прошло и полугода, как еще одна награда засияла на гимнастёрке теперь уже старшего сержанта Карцева. Приказ о награждении по 1-му гвардейскому штурмовому авиационному Кировоградскому корпусу №04/н вышел 22 мая 1944 года. Александр Фёдорович был представлен к ордену Отечественной войны II степени.

Было ли страшно двадцатилетнему пареньку? Наверное, да. Думал ли он о том, что может не вернуться на землю? Конечно, думал! Он был молод, силён, красив, мечтал о любви, семье и детях, о мирной жизни. Но превыше всего были солдатский долг и любовь к Родине, которая была в смертельной опасности.

«Всего тов. Карцев произвел 49 успешно выполненных боевых вылетов. За 23 боевых вылета на Степном фронте награжден орденом Отечественной войны I степени. После Карцев произвел еще 26 боевых вылетов, из которых шесть – на разведку переправ через р. Днепр, в результате которых дал очень ценные сведения о противнике. Во время выполнения задания по разведке он провел два воздушных боя, в которых отразил шесть яростных атак истребителей противника.

В боях по освобождению г. Кировограда с 6.01.1944г. по 10.01.1944г. боец Карцев произвёл семь боевых вылетов, из которых два – на разведку войск противника в районе г. Кировограда и участвовал в двух воздушных боях при налёте на ст. Долинская». Сухие строки, за которыми честь, мужество, бесстрашие защитника Родины.

Майор авиации Александр Фёдорович. Карцев награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.» и юбилейными медалями.

Бесстрашный воздушный стрелок выжил в той жестокой войне. В 1945 году Александру Карцеву было всего лишь 22 года. Впереди – целая жизнь, и Александр принял твёрдое решение – учиться, чтобы приносить пользу Родине уже на трудовом фронте.

За две недели до Победы Карцев стал курсантом Харьковского военно-авиационного училища. Победу встретил в Красноярске, где учился на штурмана. Служил до 1947 года.

В 1948 году, не закончив учёбу, демобилизовался и, спустя год, стал студентом Саратовского юридического института.

Здесь, в городе на Волге Александр Фёдорович и встретил свою Сашеньку. Двух недель знакомства хватило обоим, чтобы понять, что они любят друг друга. И 14 июня 1952 года стало днём, когда Александр и Александра сказали друг другу «да».

После его окончания, в 1952 году А.Ф. Карцев был направлен в г. Майкоп, где шесть лет проработал в должности судьи. В 1958 году был переведён на работу тогда ещё в р.п. Баланда председателем суда. И так сложилось, что остался здесь навсегда. В г. Калининске Александр Фёдорович живёт 65 лет, большую часть своей жизни.

До 1986 года, до выхода на пенсию, А.Ф. Карцев был председателем Калининского суда – принципиальным, честным, порядочным. Именно при нем в 1975 году в г. Калининске был построен дом правосудия, в котором были созданы комфортные условия для работы вверенного ему коллектива. А в городе появилось ещё одно современное здание.

...Вспоминается апрель 2021 года. Он был значимым для супругов Карцевых. Александр Фёдорович и Александра Константиновна встречали благодатную свадьбу. 70 лет вместе! Нельзя было не заметить, с какой нежностью смотрели они друг на друга. Помогали и поддерживали друг друга как могли. Александра Фёдоровна говорила о своём супруге как о мужчине и муже с большой буквы. А нам думалось о том, что только избранным дано встретить благодатную свадьбу, только тем, кому дано любить по-настоящему.

Супруги Карцевы дали жизнь троим сыновьям. К сожалению, родителям пришлось пережить самое страшное горе – смерть одного из них, Олега. Он был военным, служил в ракетных войсках. Профессию программиста выбрал для себя Игорь Александрович, стоматолога – Герман Александрович, он защитил докторскую диссертацию. Четверо внуков, два правнука – продолжатели рода Карцевых.

Сегодня Александры Константиновны уже нет в живых… Александр Фёдорович стойко пережил смерть своей второй половинки. В его сердце, в его душе его Сашенька жива и в тишине он нередко вспоминает то время, когда они были вдвоём. Александр Фёдорович живет один. В быту ему помогает социальный работник, ежегодную помощь по ремонту, уборке придомовой территории оказывают сотрудники СОШ № 1 г. Калининска во главе с директором С.А. Денисовой, навещают дети и внуки. К участнику войны с большим удовольствием приходят в гости юнармейцы СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Чиркина г. Калининска, чтобы увидеть легендарного защитника нашей Родины, услышать его рассказы о войне, тем самым прикоснуться к исторической памяти нашего государства.

Александр Фёдорович живо интересуется всеми районными и городскими событиями. О том, как живёт участник Великой Отечественной войны Александр Фёдорович Карцев, всегда интересуется глава Калининского МР В.Г. Лазарев, всегда с ним на связи председатель районного Совета ветеранов Н.А. Широкова.

С юбилеем, Александр Фёдорович! Просто живите и будьте рядом с нами как можно дольше. Вы – гордость Калининского района.