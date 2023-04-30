Фото: Министерство здравоохранения Саратовской области

На помощь детям Донбасса отправилась пятая бригада врачей из Саратова. Об этом вчера, 29 апреля, рассказали в региональном минздраве.

Возглавила бригаду главный врач Саратовской городской детской больницы № 7 Ирана Мириева. Для нее это уже вторая поездка, в декабре 2022 года она отвезла новейшее медицинское оборудование в больницы возвращенных территорий, включая 12-канальный ЭКГ-аппарат.

В состав бригады вошло 19 врачей-специалистов, в том числе офтальмологи, урологи-андрологи, акушер-гинеколог, кардиолог и отоларинголог. Саратовские врачи провели общую диспансеризацию детей ЛНР в возрасте от 3 до 17 лет с ноября 2022 года по апрель 2023-го года, осмотрев 10300 ребят.

Администрация города Краснодона и Краснодонского района отправила благодарственное письмо в адрес министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, выразив свою признательность за отзывчивость и профессионализм медиков, работавших с детьми. Слаженную работу первой бригады специалистов Саратовской детской поликлиники № 8, которая проводила осмотры в ноябре 2022 года под руководством главного врача учреждения Владимира Дмитриева, отметил Минздрав России.

Для детей Луганска представители некоммерческой организации поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» передали докторам «Сундук храбрости» - игрушки, которые помогают развеять страх при проведении весьма неприятных инвазивных манипуляций, таких как забор крови, УЗИ или ЭКГ. Сундуки храбрости будут установлены в медицинских учреждениях Луганска по инициативе уполномоченного по правам ребенка Татьяны Загородней, и они будут пополняться волонтерами.

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