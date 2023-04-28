В Саратове в Парке покорителей космоса высадили розы «Майор Гагарин» из Крыма

Гостями стали команды Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Сегодня, 28 апреля, в Парке покорителей космоса в Энгельсе состоялось мероприятие «Цветами улыбается земля». Акция была посвящена первому космонавту Планеты Юрию Алексеевичу Гагарину и также несла экологический посыл.

Гостями стали команды Российского движения детей и молодежи «Движение первых» из Духовницкого, Ртищевского и Советского районов региона, студенты энгельсского технологического института, военнослужащие, студенты СГТУ и РАНХиГС. Прибыли на мероприятие и коллеги сотрудников энгельсского музея с малой родины Юрия Алексеевича, Смоленской области, в которой расположен музей-заповедник имени первого космонавта.

В ходе прямой линии селекционер Вера Зыкова рассказала, почему сорт назвали "Майор Гагарин"

Джанкойский питомник Никитского ботанического сада передал мемориально-образовательному комплексу в Энгельсе саженцы чайной розы сорта «Майор Гагарин». Гости Парка вместе с сотрудниками комплекса высадили цветы у мраморной стелы с цитатой из автобиографической книги Юрия Алексеевича «Дорога в космос».

– Все случилось, как в хорошем романе: возвращение из космоса произошло там, где я впервые летал на самолете, – именно эта цитата Гагарина о Саратовской области встречает гостей Парка и символически начинает увлекательный рассказ о первом полете человека в космос, истории, на ход которой действительно повлиял наш регион.

Розы у стелы также высаживали военнослужащие

В ходе прямой линии с участниками мероприятия Вера Зыкова, селекционер и кандидат биологических наук из республики Крым, рассказала о том, как личность первого космонавта планеты связана с этими прекрасными цветами.

Свое название розы получили неслучайно. Гагарин посетил ботанический сад рядом с Ялтой 3 сентября 1961 года вместе со вторым советским космонавтом Германом Титовым, он совершил свой орбитальный полет в августе того же года.

Крымские селекционеры тогда выводили новый сорт роз, специально созданный для юга России. Нежно-серебристо-розовые цветы очень понравились Юрию Алексеевичу, так что сорту дали имя в его честь. Сорт районировали, крупные цветки с обильным и длительным цветением выращивали по всему Советскому Союзу.

Интересно, что уже в 1980-е советские космонавты снова посетили розарий и обратили внимание на «гагаринский» сорт, предложив изменить его название, ведь Юрий Алексеевич в 1963 году получил звание полковника. Но название уже прижилось, было известно в мире и получило авторское свидетельство – так что розу решили не «повышать» в звании.

Всех участников разделили на небольшие группы, чтобы у каждого гостя была возможность посадить саженец розы. После того, как все гости таким образом внесли свой вклад в развитие мемориально-образовательного комплекса, их ожидала экскурсия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.