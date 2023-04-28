Дмитрий Плеханов

Сегодня, 28 марта, в Волжском районном суде в Энгельсе прошло слушание по делу главы Энгельсского муниципального района Дмитрия Плеханова.

Напомним, ранее в отношении главы муниципалитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

На суде сторона обвинения просила для Дмитряи Плеханова ввести «запрет определенных действий». Защита же настаивала на отсутствии ограничений.

В итоге суд не нашел основания содержать Дмитрия Плеханова под стражей. Он был освобожден в зале суда.

Следственные действия продолжаются. Идет установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

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