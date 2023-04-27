В Базарно-Карбулакском районе из горящего дома пожарные вызволили мужчину-инвалида

Возгорание произошло в двухэтажке по адресу Ленина, 102

Вчера, 26 апреля, в Базарно-Карбулакском районе загорелось подвальное помещение жилого двухэтажного дома. Об этом рассказли в региональном ГУ МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажке по адресу Ленина, 102.

Из подвала вывели 85-летенго пенсионера, мужчина не пострадал

По данным ГУ МЧС России по Саратовской области, сообщение на «01» поступило в 15:21.

Жильцы первого этажа почувствовали запах гари, вышли на лестничную площадку и увидели дым из подвального помещения. Также соседи сообщили пожарным, о том, что в одной из квартир находится 84 летний пенсионер-инвалид.

Мужчину эвакуировали. Пострадавших не оказалось. Площадь пожара составила 10 кв.м. По предварительным данным произошло короткое замыкание электропроводки.

На тушение выезжали 2 пожарных расчёта.

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