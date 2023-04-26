Саратовская область вошла в число лидеров по реализации нацпроектов РФ

Роман Бусаргин

В Саратовской области успешно продолжается реализация крупных объектов. В минувшем году построено и реконструировано 68 объектов социальной и инженерной инфраструктуры с общим объемом финансирования 15,7 млрд. рублей.

Реализуемые программы направлены на сохранение населения, повышение уровня здоровья и благополучия жителей Саратовской области, обеспечение возможности их самореализации, создания комфортной и безопасной среды; достойных условий для эффективного труда и успешного предпринимательства. Одним из приоритетных направлений стало формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2022 году по итогам реализации нацпроекта «Образование» Саратовская область вошла в число 7 регионов, выполнивших взятые обязательства перед федеральным бюджетом в полном объеме.

Регион стал одним из лидеров по вводу в эксплуатацию новых школ. В 2022 году введены: школа в микрорайоне Иволгино, пристройки к школам № 84 и № 5 г. Саратова (1925 новых мест, 290 рабочих мест.).

Микрорайон Иволгино

- Благодаря созданию новых образовательных учреждений решается такой важный вопрос, как перевод на обучение детей в одну смену. Теперь более трех тысяч детей перевели с на обучение в одну смену. Это, безусловно пойдет на пользу и школьникам, и учителям, - отмечает заслуженный учитель РФ Людмила Корнилова.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина в регионе введено денежное поощрение для победителей регионального этапа конкурса педагогических достижений «Мастер года»: за 1 место - 250 тысяч рублей; 2 место - 150 тысяч рублей; 3 место - 100 тысяч рублей.

В 2022 году было увеличено вознаграждение для педагогов, подготовивших победителей и призеров как регионального, так и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Оно составит 10 и 50 тысяч рублей соответственно. Денежное поощрение в этих случаях предусмотрено и для самих учеников - 5 тысяч рублей.

Среди других мер поддержки можно отметить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей учителям, которые подготовили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.

В 2022 году были созданы и оснащены 66 центров «Точка роста»; школьный детский технопарк «Кванториум» в Балаково, центр цифрового образования «IT-куб» в Вольске, 6 мастерских для детей с ограниченными возможностями здоровья; 372 новых места для дополнительных общеобразовательных программ; отремонтированы 11 спортзалов сельских школ. Современное цифровое оборудование поставлено в 180 образовательных организаций.

Профориентационный проект «Билет в будущее»

По инициативе Губернатора области создана сеть филиалов юношеской автошколы, которая включила 13 объектов.

КУЛЬТУРА

В рамках реализации Национального проекта «Культура» в 2022 году был проведен капитальный ремонт пяти сельских учреждений культурно-досугового типа и детской школы искусств, отремонтировано 13 сельских клубов, создано 4 модельных библиотеки и открыт виртуальный концертный зал.

О том, как исполнение нацпроектов меняет жизнь людей из отдаленных районов нашей области к лучшему, можно судить на примере Дома культуры в селе Макарово Ртищевского района.

- Село Макарово довольно большое, в нем проживают около 695 человек, и местный клуб всегда пользовался популярностью. Здание клуба было построено в начале XX века, раньше здесь располагалась церковно-приходская школа. За долгие годы ни разу в нем не проводился капитальный ремонт. Благодаря реализации нацпроекта «Культура» наш клуб полностью преобразился. Была отремонтирована кровля и все внутренние помещения. В здании сразу стало тепло, светло и уютно.

Клуб в Макарово всегда был очень популярен, местные жители занимаются творчеством сразу по 10 направлениям, например, музыкой и народными танцами. Жители района участвуют в конкурсах занимают призовые места, а теперь к нам ходят еще больше людей, - рассказала директор централизованной клубной системы Элла Юрьевна Сидорова.

Активно ведется работа во всех муниципалитетах региона. Современным оборудованием оснастили музеи Вольского и Петровского районов. Новые музыкальные инструменты и учебную литературу закупили в 16 детских школ искусств.

Ремонт дома культуры в рамках нацпроекта

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография» строятся, реконструируются и ремонтируются ключевые объекты социальной сферы. По Программе модернизации первичного звена здравоохранения приобретено 1 333 единиц оборудования на сумму 769,6 миллиона рублей в том числе 31 единицы «тяжелого» оборудования (маммограф – 11 ед., рентген – 9 ед., флюорограф – 7 ед., КТ – 3 ед., МРТ – 1 ед.). В регион также поступили 17 санитарных автомобилей на сумму 23,7 миллиона рублей. В селах установили 16 быстровозводимых модульных конструкций ФАПов на сумму 100,2 миллиона рублей.

В 2022 году отремонтировали поликлиники в Ершовской, Калининской и Энгельсской районных больницах, здания лечебного корпуса Ивантеевской и хирургического корпуса Петровской районных больниц.

Завершено строительство таких крупных объектов здравоохранения как Областная инфекционная клиническая больница им. Н.Р. Иванова на 400 коек; детская поликлиника на 350 посещений в смену в Кировском районе Саратова; поликлиники на 500 мест в п. Юбилейном в Волжском районе Саратова.

Модернизация в ГУЗ СО «Новоузенская РБ»

Закуплено тяжелое оборудование аппарат МРТ, ангиограф, ИВЛ, УЗИ – всего более 60 единиц по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Продолжается строительство нового онкологического центра на 200 коек, противотуберкулезного диспансера на 453 койки, поликлиник п. Соколовый Гагаринского района, Базарно-Карабулакской и Питерской районных больницах, в микрорайоне «Звезда», реконструкция 2-х объектов в Красноармейской районной больнице.

- В 2022 году по программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» количество заключенных договоров увеличилось в 2 раза. Трудоустроено 46 врачей и 27 средних медицинских работников в 29 районах. Глава региона Роман Бусаргин очень внимательно относится к вопросу наполнения лечебных учреждений новыми кадрами. Во время своего отчета перед депутатами областной Думы губернатор анонсировал дополнительные региональные меры поддержки для врачей и средних медаботников, которые решат работать в сельской местности. Это поможет привлечь в районные больницы молодых специалистов, - рассказала начальник отдела кадров министерства здравоохранения области Татьяна Гамаюнова.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

В рамках реализации мероприятий федерального «Чистая вода» в 2022 году завершено строительство 14-ти объектов в 7 районах области, что обеспечило качественной питьевой водой дополнительно 12,3 тысяч жителей области.

- Согласно федеральной программе в Петровском районе была сделана станция очистки воды в поселке Пригородный. На реализацию проекта было выделено 46,7 миллионов рублей, - привел пример заместитель руководителя аппарата муниципалитета Дмитрий Чапурин.

Нацпроект «Жилье и городская среда» инициировал Президент Владимир Путин. Каждый год все города и райцентры нашей области получают средства на благоустройство парков, скверов, набережных. Жители сами решают, какое из любимых мест отдыха стоит привести в порядок в первую очередь.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были проведены работы на 213 объектах, в том числе 129 общественных территориях, 89 дворовых территориях, отремонтировано 327,5 км тротуаров.

Петровск оказался в числе восьми победителей в конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах. В числе основных задач, поставленных в рамках реализации нацпроектов на 2023 год, обновление нашей центральной площади. На реновацию направлено 90 миллионов рублей. В городе появятся новая детская площадка, обновленное покрытие, освещение, система видеонаблюдения, зеленые зоны с автополивом, фотозоны и площадка для воркаута.

Напомним, что сейчас продолжается онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий в регионе на 2024 год. Каждый житель Саратовской области может зайти на специальный сайт (https://64.gorodsreda.ru/), найти свой населенный пункт и выбрать любой из предложенных вариантов.

На выбор представлены 198 общественных территорий в 41 муниципалитете. Охвачена вся область. Например, в Саратове – сразу 40 вариантов. В их числе – сквер на улице Астраханской, «малое пешеходное кольцо» по улице Бахметьевской, новые этапы благоустройства Детского парка и парка у пруда «Семхоз», много других проектов. Голосование продлится до 31 мая.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Среди задач на 2023 год в Саратовской области развитие инфраструктуры в рамках национальных, федеральных и региональных проектов.

В этом году продолжится масштабный ремонт дорог и мостовых сооружением. Планируется привести в порядок не менее 300 км региональных дорог, будут построены и реконструированы 13 мостов и путепроводов. Параллельно с этим стартуют глобальные проекты по развитию транспортной инфраструктуры - строительство Южного обхода Саратова и линии скоростного трамвая в областном центре.

Ремонт дорог в Саратовской области

Большое внимание правительство региона уделяет созданию комфортных условий проживания жителей. В конце прошлого года регион вошел в программу расселения аварийного жилья. Больше 12 тысяч человек планируется обеспечить новым жильем до конца 2024 года.

Продолжается реализация проекта комплексной застройки территории бывшего аэропорта «Саратов «Центральный». В 2023 году должны быть благоустроены 108 общественных территорий и 65 дворовых территорий многоквартирных домов.

-У нас начинается и продолжается реализация крупных объектов. Регион получил для этого федеральное финансирование, в том числе благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Конкурсные процедуры прошли в срок, сейчас по многим направлениям уже ведутся работы, которые подрядчики обещают завершить качественно и своевременно, а мы со своей стороны проследим, чтобы эти обязательства были выполнены в полном объеме, - поставил задачу глава региона.