Солдат с позывным «Саратов» вынес на руках раненную девочку в зоне СВО

Репортаж о герое на «Первом канале»

На «Первом канале» рассказали о подвиге саратовского бойца Дениса Сучкова. Репортаж вышел в программе «Время», контрактник с позывным «Саратов» вынес на руках раненную при украинском обстреле девочку в зоне СВО.

Часть Сучкова дислоцировалась в районе села Павловка в ДНР. После очередного обстрела населенного пункта украинскими боевиками в апреле 2022 года к солдатам прибежал за помощью местный житель Виталий Крайний. Вражеский снаряд попал прямо в дом мужчины, когда в нем находились его жена и шестеро детей.

Серьезно пострадала его 11-летняя дочь Полина. Денис вместе с сослуживцами немедленно отправился в село, чтобы помочь семье. Мужчина нес на руках девочку больше километра, чтобы передать ребенка в больницу.

Медики шесть часов боролись за жизнь Полины, к счастью, операция завершилась успешно, а сейчас Полина почти восстановилась и заново учится ходить. Родители девочки долго искали саратовского героя, чтобы отблагодарить его, но они не знали его имени, запомнив лишь патч с позывным «Саратов» на бронежилете русского солдата.

Как оказалось, отслужив по контракту, Денис Сурков вернулся на малую родину и продолжил службу в саратовском УФСИН. Встреча с семьей Крайних стала очень трогательной и для жителей ДНР, и для Дениса.

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