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Общество24 апреля 2023 16:13

Евгений Шпольский: «Новый век» построил 700 тысяч квадратных метров жилья без соцобъектов

Замглавы администрации Энгельсского района высказался о проблеме
Наталия Калинина
Заседание продолжается

Заседание продолжается

Сегодня, 24 апреля, в ходе расширенного совещания в Саратовской областной Думе замглавы администрации Энгельсского района Евгений Шпольский выступил с критикой в адрес СК «Новый век».

- Практически вся земля в городе находится в руках одного застройщика – это ООО «Новый век». За все годы работы в Энгельсе эта компания построила 700 тысяч квадратных метров жилья без единого соцобъекта.

Застройщик в конкурсной документации на строительство 19-этажного дома указывает, что парковки будут на улицах и во дворах соседних домов. И ему все равно выдают разрешение. Это некомпетентность или преднамеренное вредительство? Администрация района под руководством Александра Стрелюхина, Дмитрия Тепина и Алексея Стрельникова позволяла ООО «Новый век» получать земельные участки без проведения торгов, - заявил Шпольский.

Глава областного центра Лада Мокроусова рассказала, что специалисты уже проанализировали 79 разрешений, выданных на строительство многоэтажек.

- По каждому объекту будем пересматривать этажность домов либо возможность создания социальной инфраструктуры. Если ситуацию никак не уладить, то будем отменять выданное разрешение на строительство, - подчеркнула Мокроусова.

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