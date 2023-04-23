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Общество23 апреля 2023 11:26

Кот Пузик получил международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

За спасение хозяина саратовского кота Пузика наградили в Калиниградской области
Наталия Калинина
Так выглядит премия для четвероногих героев. Фото: www.dobrovserdce.ru

Так выглядит премия для четвероногих героев. Фото: www.dobrovserdce.ru

Вчера, 22 апреля, спасших хозяина кот Пузик из Саратова получил международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Зеленоградске Калининградской области. В рамках уникальной (пока единственной в мире) премии наградили животных, которые в 2022 году совершили важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете.

Кот Пузик получил третье место в главной номинации «Лохматого оскара». По решению жюри, он разделил премию с черным терьером Челси из Калининграда, которая выступила в качестве донора для десятков своих собратьев и тем самым спасла множество жизней. Первое место в этой номинации получил единственный в Башкирии пес-спасатель: Торин породы бордер-колли. Награду за него получал нештатный кинолог аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Надежда Отвесова. Второе место заняла восточно-европейская овчара Сармат из Сыктывкара. Животное наградили посмертно. Четвероногий герой погиб в сентябре 2022 года в зоне проведения СВО. Пес получил большую признательность на родине в Республике Коми. Сейчас ему даже планируется установить памятник.

Премию также получили еще два кота. Мурзик из города Шахты Ростовской области отметился тем, что спас свою семью от змеи. И кот Мостик стал талисманом Крымского моста и помог отыскать хозяев потерявшейся на Кубани собаке.

Церемония прошла в четвертый раз. В рамках церемонии отметили заслуги четвероногих, которые совершили, можно сказать, человеческие поступки. Организаторы также отметили заслуги зоозащитников и журналистов, поднимающих темы взаимодействия человека и окружающего мира.

Всего в 2022 году было представлено 19 претендентов из девяти регионов России, а также Мексики и Англии. В номинацию для зоозащитников «В ответе за» участвовали 24 претендента из 22 регионов России и один интернациональный проект (Россия - Великобритания).

Пузик после спасения

Пузик после спасения

Напомним, кот Пузик стал известен я на всю страну в марте 2022 года. Когда на улице Крымской произошел пожар, он разбудил своего пожилого хозяина и помог ему выбраться из горящей квартиры. Хозяин квартиры Александр рассказал пожарным, что заснул перед работающим телевизором, а тот загорелся. Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку и мяукать. Животное смогло разбудить Александра и тот выбежал на улицу. Сам же Пузик в тот момент слишком испугался и убежал в задымленную квартиру, поэтому мужчина не успел забрать его с собой.

- На улице нас встречал хозяин квартиры, он пояснил, что все его жилье потонуло в дыму. Людям ничего не угрожает, но в зоне пожара остался кот и его надо спасти. Мы зашли в квартиру, устранили очаг возгорания, площадь пожара составила около двух квадратных метров. Пришлось разбить окно, чтобы начал поступать свежий воздух. Кота я заметил быстро. Он лежал в углу, у него были судороги, - рассказал тогда Дмитрий Маяков, начальник дежурного караула 6 пожарно-спасательной части.

Кот Пузик после выздоровления

Кот Пузик после выздоровления

Пожарные вынесли животное на свежий воздух, минут 20 откачивали его, давая подышать кислородом из баллона. После пережитого стресса Пузик некоторое время был подавлен и плохо питался, однако его история закончилась хорошо. Позже кот пришел в себя.

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