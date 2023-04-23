Кот Пузик получил международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

Так выглядит премия для четвероногих героев. Фото: www.dobrovserdce.ru

Вчера, 22 апреля, спасших хозяина кот Пузик из Саратова получил международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Зеленоградске Калининградской области. В рамках уникальной (пока единственной в мире) премии наградили животных, которые в 2022 году совершили важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете.

Кот Пузик получил третье место в главной номинации «Лохматого оскара». По решению жюри, он разделил премию с черным терьером Челси из Калининграда, которая выступила в качестве донора для десятков своих собратьев и тем самым спасла множество жизней. Первое место в этой номинации получил единственный в Башкирии пес-спасатель: Торин породы бордер-колли. Награду за него получал нештатный кинолог аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Надежда Отвесова. Второе место заняла восточно-европейская овчара Сармат из Сыктывкара. Животное наградили посмертно. Четвероногий герой погиб в сентябре 2022 года в зоне проведения СВО. Пес получил большую признательность на родине в Республике Коми. Сейчас ему даже планируется установить памятник.

Премию также получили еще два кота. Мурзик из города Шахты Ростовской области отметился тем, что спас свою семью от змеи. И кот Мостик стал талисманом Крымского моста и помог отыскать хозяев потерявшейся на Кубани собаке.

Церемония прошла в четвертый раз. В рамках церемонии отметили заслуги четвероногих, которые совершили, можно сказать, человеческие поступки. Организаторы также отметили заслуги зоозащитников и журналистов, поднимающих темы взаимодействия человека и окружающего мира.

Всего в 2022 году было представлено 19 претендентов из девяти регионов России, а также Мексики и Англии. В номинацию для зоозащитников «В ответе за» участвовали 24 претендента из 22 регионов России и один интернациональный проект (Россия - Великобритания).

Пузик после спасения

Напомним, кот Пузик стал известен я на всю страну в марте 2022 года. Когда на улице Крымской произошел пожар, он разбудил своего пожилого хозяина и помог ему выбраться из горящей квартиры. Хозяин квартиры Александр рассказал пожарным, что заснул перед работающим телевизором, а тот загорелся. Вдруг кот Пузик стал кусать и царапать его руку и мяукать. Животное смогло разбудить Александра и тот выбежал на улицу. Сам же Пузик в тот момент слишком испугался и убежал в задымленную квартиру, поэтому мужчина не успел забрать его с собой.

- На улице нас встречал хозяин квартиры, он пояснил, что все его жилье потонуло в дыму. Людям ничего не угрожает, но в зоне пожара остался кот и его надо спасти. Мы зашли в квартиру, устранили очаг возгорания, площадь пожара составила около двух квадратных метров. Пришлось разбить окно, чтобы начал поступать свежий воздух. Кота я заметил быстро. Он лежал в углу, у него были судороги, - рассказал тогда Дмитрий Маяков, начальник дежурного караула 6 пожарно-спасательной части.

Кот Пузик после выздоровления

Пожарные вынесли животное на свежий воздух, минут 20 откачивали его, давая подышать кислородом из баллона. После пережитого стресса Пузик некоторое время был подавлен и плохо питался, однако его история закончилась хорошо. Позже кот пришел в себя.