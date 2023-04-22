В Саратове открылись XXII молодежные Дельфийские игры России

Исполнение гимна перед открытием XXII молодежных Дельфийских игр России

Сегодня, 22 апреля, в Саратове прошла церемония открытия ХХII молодежных Дельфийских игр России. Встретить гостей из других регионов было решено во дворце «Кристалл». Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на церемонии.

Еще до начала торжественных мероприятий было заметно, какая дружелюбная и позитивная атмосфера царит на играх. Ребята из разных регионов гордо показывали свои флаги, фотографировались у рекламных стендов или друг с другом.

Песня о Волге

- Саратов мы посмотреть мы успели совсем чуть-чуть, но нам уже нравится. Радищевским музей, куда нас свозили, был очень интересным! – рассказала Марина, представительница команды Донецкой народной республики.

Саратов принимает Дельфийские игры не в первый. раз. Аналогичные церемонии открытия проходили здесь в 1999 и 2008 годах. В Играх принимают участие 2516 человек из 80 субъектов Российской Федерации.

- Надеюсь, что Саратов стал хоть ненадолго для всех домом. Рад, что с нами ребята из новых, недавно освобожденных, республик. Все вы здесь особенные, потому что приехали защищать свой регион. Всем вам побед и успехов! - поприветствовал участников губернатор Роман Бусаргин.

Демонстрация циркового искусства

Пожелания удачи и успехов в адрес участников игр также направили глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.

О зажжении огня XXII Дельфийских игр объявила Анна Доровская, школьница из Саратова, которая представляла наш регион на шоу «Голос. Дети».

В этом году победителей и лауреатов определят в 34 номинациях. Среди них есть большой спектр традиционных, относящихся к сфере музыкального, изобразительного и прикладного искусства. Например, таких как фортепьяно, гармошка, народные танцы. Интересно отметить также растущее количество новых номинаций научно-исследовательского направления. Например, аналитика трендов, тележурналистка, защита персональных данных.

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Церемония открытия Игр включала в себя театрализованное представление «Регион первых», рассказывающую об успехах Саратовской области на протяжении ее истории и вкладе региона в культуру и жизнь страны.

В Саратове был открыт первый России стационарный цирк. Продемонстрированный на церемонии номер, отдающий дань цирковому искусству, вышел одним из самых ярких и масштабных. В нем участвовали дети разных возрастов, обучающиеся в местной цирковой студии. На Саратовской земле учился Юрий Гагарин и здесь же он завершил свой эпохальный космический полет 12 апреля 1961 года. В честь темы космоса зрителям показали захватывающий дух номер воздушных гимнастов.

В нашем городе открылся первый в России профессиональный театр для детей. Один из детей-артистов зачитал проникновенные стихи о любви.

Ставшая визитной карточкой города консерватория имени Собинова, была представлена номером, сочетающим элементы оперы, балета, а также водного и светового шоу.

В Саратове был открыт первый в России публичный музей, доступный для простого народа: музей имени Радищева. Выставленные там шедевры многие годы вдохновляют творцов самых разных направлений на создание собственных работ. Посвященный ему номер вышел, пожалуй, самым эмоциональным и неожиданным. Испанский танец под музыку Игоря Корнелюка «Бал у Сатаны» не мог оставить зрителя равнодушным.

Артисты Саратовской Консерватории им. Собинова

Завершало церемонию открытия масштабное выступление народных ансамблей, представляющих культурное многообразие нашего региона.

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XXII молодежные Дельфийские игры России продлятся до 26 апреля.