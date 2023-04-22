На фото Ан-148-100В Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителей «Саратовских авиалиний» будут судить за катастрофу Ан-148. Как сообщает издательство «Коммерсант», главное следственное управление СК РФ завершило расследование гибели 71 человека в катастрофе Ан-148-100В «Саратовских авиалиний».

Самолет «Саратовских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Орск и разбился после вылета из Домодедова в феврале 2018 года.

Уголовное дело в отношении Валерия Губанова – командира воздушного судна прекратили в связи с гибелью пилота, однако теперь на скамье подсудимых окажутся вышедшие уже на пенсию Сергей Янюшкин и Юрий Костин. Экс заместителю гендиректора авиакомпании и бывшему начальнику летной службы придется объяснять, почему в рейс отправили пилота, который из-за утомления и склонности к панике не справился с управлением.

Накануне Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя ГСУ СКР продлил избранную им ранее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Еще два месяца обвиняемым нельзя будет выходить из дома вечером и ночью, пользоваться телефоном, интернетом и общаться с коллегами из авиационной отрасли. Перед началом судебного процесса над руководителями «Саратовских авиалиний», суд изучит доводы обвиняемых и их защиты, а также показания более 100 родственников погибших.