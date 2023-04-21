В выходные в Саратове будет тепло и дождливо

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце этой недели на территории Саратовской области будет преимущественно тепло и дождливо. Об этом сообщила сегодня, 21 апреля, синоптик регионального управления Гидрометцетра Светлана Цветайло.

Дожди в субботу ожидаются в ночные и утренние часы по северным и западным районам области. Во второй половине дня осадки вероятны будутуже во всем регионе, в том числе и в Саратове. В воскресенье, после небольшого перерыва осадки возобновятся, но в основном дожди будут идти ночью и утром. К понедельнику погода восстановится, метеорологи ожидают тепло без осадков.

В ближайшие дни ветер будет южным и юго-восточным, скоростью два-семь метров в секунду, а в понедельник днем — с порывами до 10-12 метров в секунду.

Хотя в выходные в Саратовской области ожидается облачность, днем температура воздуха будет от +14 до +19 градусов. Во время осадков столбик термометра опустится до +11…+13, а ночью средняя температура в регионе составит от +4 до +9 градусов.

На Радоницу, 25 апреля, во второй половине дня синоптики ожидают дожди. Температура будет близка к климатической норме.

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