Саратовские журналисты попробовали себя в роли пожарных

Для репортеров, как для новичков, подготовили самые простые задания, несмотря на это всем пришлось нелегко

В преддверии «Дня пожарной охраны», который отмечается 30 апреля, саратовских журналистов пригласили испытать на себе работу пожарных. На базе саратовского учебного центра Федеральной противопожарной службы под чутким руководством службы пожаротушения областного МЧС сегодня, 21 апреля, прошел первый в истории квест «Стань пожарным».

Корреспондент "КП-Саратов" Светлана Курышева попробовала себя в роли пожарного

В этом году пожарной охране России исполняется 374 года. Пожарный – тяжелая физическая работа, выполнять которую нужно быстро, часто в сложных погодных условиях и недоступных местах. Работа сопряжена и с физической, и с моральной нагрузкой. И это предстояло испытать на себе.

Инспектор отделения профилактики пожаров Павел Исаев познакомил присутствующих с особенностями экипировки огнеборцев и рассказал об истории пожарной службы России

Мероприятие посетила и корреспондент «Комсомолки», она также приняла в нем участие. Сначала инспектор отделения профилактики пожаров Павел Исаев познакомил присутствующих с особенностями экипировки огнеборцев. Например, боевая одежда пожарного может выдержать температуру почти в 300 градусов, а время, за которое пожарный должен одеться в обмундирование составляет примерно 20 секунд.

Боевая одежда может выдержать температуру почти в 300 градусов, каждый пожарный должен облачаться в экипировку не более, чем за 20 секунд

Для начала профессионалы показали, как облачиться в «боевку», и предложили журналистам попробовать повторить это на время. Конечно, за 20 секунд не справился никто, поскольку это только казалось простой задачей! Нам предстояло в полном обмундировании с аппаратом системы защиты дыхания, а весит он около 30 килограммов, пробежать полосу препятствий.

Профессионалы показали, как облачиться в «боевку», и предложили журналистам попробовать повторить это на время

Ох, не легкая эта работа! Сразу понимаешь, что уроки физкультуры прогуливать в школе не следовало. Далее всем предстояло зайти в специальную камеру-тренажер. Там имитируются условия задымленного помещения с вспышками, криками и лабиринтом. Даже зная, что это не настоящий пожар, нет повышенных температур, а снаружи есть команда, которая в любой момент тебя выведет, находится в таких условиях довольно жутко и очень сложно. В какой-то момент просто начинается паника. В реальных условиях для такого требуется невероятная выдержка, профессионализм и смелость. В финале тушили условный пожар огнетушителями и с помощью пожарного рукава.

Для репортеров, как для новичков, подготовили самые простые задания, несмотря на это всем пришлось нелегко

По словам специалистов для репортеров, как для новичков, подготовили самые простые задания, несмотря на это всем пришлось нелегко. Все участники получили невероятные эмоции, и памятные подарки.

Хочется сказать нашим огнеборцам огромное спасибо за то, что они всегда на страже! Пожарный — человек, который профессионально рискует жизнью. С детства каждый из нас запоминает среди первых номеров 01, чтобы вовремя позвать на помощь. Помимо отваги, профессия пожарного требует большого набора навыков для спасения людей от огня. От их своевременной и профессиональной работы зависит благополучие региона и всего государства.

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