«Детская поликлиника в Солнечном-2 и переход к отечественному оборудованию»: Роман Бусаргин отчитался об успехах в социальной сфере

Отчет о работе Правительства Саратовской области

Губернатор Роман Бусаргин отчитался в облдуме о реализации социальных проектов в Саратовской области.

В социальной сфере по национальным проектам в прошлом году введено 16 объектов. Самые важные из них – школы и поликлиники. Огромной поддержкой для жителей области стали президентские программы модернизации первичного звена здравоохранения и капремонта школ.

Впервые за счет областных средств построили поликлинику в поселке Юбилейном. В числе других новых объектов прошлого года - детская поликлиника на 350 мест в Солнечном-2, взрослая и детская поликлиники в «Городских просторах».

- Одна из самых серьезных проблем, когда пациент не может получить всю высокотехнологичную помощь в своем регионе. Создаются три специализированных медицинских центра, которые помогут нам разрешить эту проблему. Первый из них уже работает – это инфекционная больница. Еще два – противотуберкулезный и онкологический диспансеры - в стадии активного строительства.

Из-за санкций были сложности по закупке оборудования, но сейчас никаких рисков нет. Заменили все аналогами российского производства, которые не уступают зарубежным.

Параллельно со строительством медицинских центров решаем и кадровый вопрос. Для специалистов будущих учреждений возводим служебное жилье в Ленинском районе, - заявил глава региона.

Также предстоит завершить 4 поликлиники: в Гагаринском районе, микрорайоне «Звезда», Базарно-Карабулакском и Питерском районах. Начали строить поликлиники в Красном Куте и Новоузенске. В этом году завершится реконструкция областной детской клинической больницы.

Разрабатывааются проекты новых поликлиник в микрорайонах Шурова Гора и «Авиатор», а также в Поливановке и Озинках. Строительство начнется в следующем году.

- По поводу противотуберкулезного диспансера: Вячеслав Викторович Володин поставил задачу сократить сроки строительства не в ущерб качеству и сдать объект до конца года. Для поликлиник и больниц закупаются автомобили, современное оборудование, в том числе тяжелое. О закрытии местных районных больниц или других учреждений не идет. Они продолжат работать, оказывать базовую медицинскую помощь, как и прежде.

Кадровая проблема актуальна для всей отрасли. Дефицит врачей – около двух тысяч человек, средних медработников – 1 800. Цифры немаленькие. Получившие диплом могли отказаться ехать в своей район. Платили штраф, сумма которого несоизмерима с затратами на обучение. Пришлось повыть штраф до миллиона.

Есть результат от создания медицинских классов в школах. Сейчас они есть в 24 районах. Практика показала, что более 50 процентов учеников таких классов в результате поступают в медицинские вузы, - заявил Роман Бусаргин.

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