Саратовцам рассказали, как вести себя при встрече с бездомными собаками

фото: Архив КП

СУ СКР по Саратовской области сегодня, 18 апреля, опубликовало обращение к жителям Саратовской области с просьбой проинструктировать своих детей на случай нападения бездомных собак.

В ведомстве уже находится ряд уголовных дел, возбужденных по факту халатности должностных лиц исполнительных органов власти в связи с нападениями безнадзорных собак на людей. В весенний период факты нападений бездомных собак участились, особенно на несовершеннолетних. По мнению следователей, в большинстве случаев это связано с тем, что дети пытаются вступить с собаками в контакт.

Наиболее частыми местами скоплений и нападений собак на граждан являются парки, скверы, территории, близлежащие к школам, дворы многоквартирных домов, а также мусорки.

В связи с этим Региональное следственное управление разъясняет правила поведения при встрече с безнадзорными собаками и предупреждает, что родителям необходимо обучать детей правилам общения с собаками!

Меры предосторожности, которые надо знать:

- обходите место, где собирается свора безнадзорных собак, особенно в темное время суток. На таких территориях собаки могут напасть, поскольку будут защищать найденный корм и место обитания, которое уже считают своим;

- Не нужно подкармливать бездомных собак, обустраивать им жилище. Животные начнут считать территорию, где их кормят, своим домом, и будут защищаться от тех, кто попытается к ним вторгнуться. Кормить бездомных животных опасно, ведь нельзя точно предсказать реакцию незнакомой собаки;

- бездомные собаки, животные- не привлекайте внимание. Если встретили бездомных собак, нужно стараться не привлекать к себе внимание, продолжая медленно уходить. Если животные не проявили интерес, важно просто уйти с территории, где они живут;

- не убегай от собак и не нападай первым. Не прогоняйте и не пугайте собак. В случае их агрессивного поведения сохраняйте спокойствие и старайтесь не показывать свой страх. Если собаки начали облаивать, встаньте спокойно, лучше спиной к дереву или забору и стойте в таком положении, пока они не потеряют к вам интерес. Как только собаки успокоились, медленно начинайте движение до тех пор, пока не выйдете из поля зрения собак;

- защищайте шею и голову. Если собаки начали нападать, хватают за куртку, сумку, отдайте им эти вещи, продолжая стоять без движения. Не начинайте их отнимать. Если они повалили вас на землю, нужно постараться максимально закрыть шею и голову, спрятать кисти рук и лежать неподвижно до тех пор, пока собаки не успокоятся.

Ребенок должен понимать, что находиться в месте, где живет и кормится стая, небезопасно, и уметь вести себя с агрессивно настроенной собакой.

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