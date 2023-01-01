В Саратовской области подвели итоги театрального сезона

Петр Первый

Спектакль Саратовского ТЮЗа «Прощание с Матёрой» получил премию Министерства культуры РФ за лучшую театральную постановку

В 2022 году ключевыми театральными премьерами Саратовской области стали спектакли по классическим произведениям мировой литературы. Театральные деятели региона с большим интересом обращаются к нетленным произведениям А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.Н.Островского, В.Г. Распутина, Н.В. Гоголя, Р.Киплинга и многих других. Над новыми спектаклями работают не только саратовские деятели культуры, но и ведущие режиссёры России: свои спектакли на сценах области представили приглашённые режиссёры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и др. Саратовским зрителям удалось в 2022 году увидеть спектакли Молодежного театра Узбекистана и Иркутского академического драматического театра им.Н.П. Охлопкова.

Прощание с Матёрой

В апреле 2022 года Саратовский академический театр драмы им. И.А. Слонова представил одну из главных премьер года – фантастический рассказ Ф.М. Достоевского «Кроткая». С произведением классика работала ученица Камы Гинкаса Ирина Керученко, она выступила в качестве режиссёра и инсценировщика. В основе спектакля канонический текст Ф. М. Достоевского, сценография с исторически достоверной детализацией и мастерски созданные рисунки ролей Олега Морозова и Екатерины Ледяевой.

220-й театральный сезон Саратовский театр драмы открыл спектаклем «Танцы на праздник урожая» по пьесе Брайана Фрила. Семейную драму представила режиссёр и художник-постановщик из Москвы Юлиана Лайкова. Брайана Фрила по праву называют классиком ирландской литературы, его художественное наследие принесло национальному театру мировую известность. «Танцы на праздник урожая» - спектакль в традиции русского психологического театра; Юлиана Лайкова сохраняет антураж и пафос, заданный драматургом в пьесе, и погружает зрителей в мир ирландского захолустья. В главной премьере сезона заняты ведущие актёры Саратовского театра драмы: Татьяна Родионова, Зоя Юдина, Виктор Мамонов и др.

Ключевым культурным событием Саратовской области в 2022 году стал Пятый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского. С 24 октября по 1 ноября были показаны спектакли, в создании которых принимали участие выдающиеся выпускники Саратовской театральной школы. Открытием фестиваля стал спектакль Театра Наций «Страсти по Фоме» (реж. Е. Марчелли), в основе которого повесть Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». В постановке задействовано два выпускника Саратовской театральной школы – Анастасия Светлова и Владимир Калисанов.

27 октября на саратовской сцене показали спектакль Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой «Утиная охота» (по одноименной пьесе классика советской драматургии Александра Вампилова). В постановке нет выдающихся выходцев Саратовской театральной школы, однако роль Зилова в ней исполнил внук народного артиста СССР Олега Янковского - Иван Янковский. В спектакле Евгения Марчелли также были задействованы Кристина Асмус, Стася Милославская и другие.

29 октября на сцене Саратовского театра драмы был представлен спектакль МХТ им.А.П. Чехова «Три сестры» (реж. Константин Богомолов). Роль Александра Вершинина исполнил Дмитрий Куличков, выпускник Театрального факультета Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова (курс народного артиста России, профессора Александра Галко). Дмитрий Куличков играл на Большой сцене Саратовского театра драмы дипломные спектакли: «Мнимый больной» Ж-Б. Мольер и «Человек и джентльмен» Э. де Филиппо.

- Чувства двойственные. В этом театре я смотрел первые драматические спектакли. Это сцена, на которой мы играли наши дипломные постановки. Радостно, что я с таким спектаклем и с такими партнерами приехал в Саратов. Это один из моих любимых спектаклей. Грустно, что уже нет Александра Григорьевича. Конечно, я его всегда вспоминаю, ведь он мой первый и главный учитель. Он всегда в моем сердце – поделился с журналистом «Комсомольская правда – Саратов» Дмитрий Куличков.

Концепция Богомолова сохраняет пафос чеховских «Трех сестер», режиссер точно следует за текстом первоисточника.

В октябре на сцене Саратовского театра драмы состоялась премьера крафтового спектакля «Очень простое открытие», посвященная любителям социальных сетей и стендапов. К сборнику журналиста обратился режиссёр Алексей Размахов, известный саратовской публике по спектаклю «Мы живем в чудесное время, Оля!» (по пьесе Юлии Вороновой). Впервые Саратовский театр драмы показал эскиз «Очень простое открытие» на творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО». Спустя три месяца Алексей Размахов превратил эскиз в полноценный репертуарный спектакль, который стал одним из самых востребованных в Саратовской области. Главные роли исполняют: Максим Локтионов, Екатерина Локтионова и Денис Кузнецов.

В праздничные дни Саратовский театр драмы приглашает юных зрителей на новогодние спектакли «Сказочный переполох» (реж. Любовь Баголей) и «Серебряная сказка» (реж. заслуженная артистка России Эльвира Данилина).

27 декабря в атриуме Государственного академического Большого театра России состоялась церемония вручения премии Министерства культуры Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Главную награду получила постановка Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва «Прощание с Матёрой». Премьера спектакля состоялась 15 сентября 2022 года и была приурочена к 85-летию со дня рождения Валентина Распутина, одного из крупнейших представителей «деревенской прозы».

Режиссёр Геогргий Цнобиладзе представил монументальное полотно, сохраняющее философскую глубину и эмоциональный тон В. Распутина. В основе спектакля «Прощание с Матёрой» - бережная инсценировка первоисточника, минималистическая сценография и пронзительные рисунки ведущих мастеров Саратовского ТЮЗа. Главные роли исполняют: народная артистка России Светлана Лаврентьева, заслуженные артисты России Валерий Емельянов, Татьяна Лукина, Тамара Лыкова и др.

Спекаткль Саратовского ТЮЗа «Делай все, что хочешь, пока я тебя люблю» (премьера прошедшего театрального сезона) стал участником внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска» «Детский WEEKEND». Постановку по пьесе Светланы Баженовой в апреле 2022 года представила саратовский зрителям режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Екатерина Гороховская. Показ спектакля в рамках фестиваля состоится 15 марта 2023 года на сцене Московского театра юного зрителя.

В июне 2022 года Саратовский ТЮЗ представил главную премьеру предыдущего театрального сезона – спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион». К классическому роману грузинской литературы обратился режиссер Георгий Цнобиладзе. Постановка «Я, бабушка, Илико и Илларион» сочетает в себе колоритную сценографию, национальную музыку и неожиданные режиссерские находки, призванные погрузить зрителей в пространство романа Думбадзе.

Спустя десять лет на сцену Саратовского театра оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского возвратился балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан». В сюжетной основе балета – одноименная поэма Александра Пушкина. Создатели спектакля представили исторические костюмы, органично дополняющие образы романтической поэмы, и декорации, соответствующие эпохе. Солистам балета удалось передать гамму чувств пушкинских персонажей и погрузить зрителей в пространство нетленной поэмы классика. Премьера балета состоялась 18 марта на Новой сцене театра.

Главной премьерой 220-го театрального сезона, безусловно, считается историческая опера Андрея Петрова «Петр Первый», впервые поставленная на саратовской сцене. Премьера оперы Саратовского театра оперы и балета – одно из главных культурных событий страны в рамках празднования 350-летия Петра Первого. Режиссёр Павел Сорокин представил масштабный спектакль-полотно с историческими костюмами 17 века, со сложной музыкой и монументальной сценографией. Главным сценическим элементом становится голова знаменитого памятника. Захватывающий эмоциональный тон поддерживается солистами хора, которые практически не покидают сцену. Роль Петра исполняет заслуженный артист России – Дмитрий Соловьев.