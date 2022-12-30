Пять мест, где жители Саратова могут загадать новогоднее желание

Уличная новогодняя елка Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние праздники – волшебное время, когда каждый верит в чудо. В эти дни нас окружает сказочная атмосфера, повсюду чувствуется аромат мандаринов и елки. В эту пору могут сбыться ваши самые заветные желания, поэтому кто-то совершает традиционный ритуал с шампанским и бумагой, а кто-то съедает двенадцать виноградин под бой курантов. Может, в этом году отметить по-другому? Рассказываем, где загадать желание в Саратове, чтобы оно действительно сбылось.

Ворота, построенные в 1871 году к приезду императора Александра II, были снесены в 20-х годах прошлого столетия. Однако 9 сентября 2022 года объект историко-культурного наследия был восстановлен и вновь представлен жителям города. Работая над Триумфальной аркой, строители старались воссоздать первозданный образ, поэтому они советовались с экспертами в области краеведения и изучали архивные материалы. Сейчас рядом с аркой благоустроена прилежащая территория. Рекомендуем в дни новогодних праздников пройти под Триумфальной аркой и загадать самое заветное желание. Возможно, вскоре это станет еще одной традицией для молодоженов.

Триумфальная арка в Саратове

Еще одним местом для влюбленных горожан – является саратовская ротонда. Одна из ключевых достопримечательностей Саратова была построена в конце 50-х годов прошлого века. Ротонда выдержана в стиле сталинский ампир и поддерживается шестью белыми колоннами. Существует легенда, что загаданное там желание обязательно сбудется, особенно, если это сделать в преддверии новогодних праздников.

Скульптурная композиция «Огней так много золотых…» появилась на проспекте Кирова в 2009 году. Молодой человек с букетом цветов, расположившийся в самом центре Саратова, символизирует холостых парней из песни «Огней так много золотых…», являющейся неофициальным гимном города. Сегодня бронзовый юноша пользуется популярностью не только у девушек, желающих найти свою вторую половинку, но и всех горожан, имеющих заветное желание. Если сфотографироваться с ним под руку и при этом подумать о том, чего хочется, все непременно сбудется.

«Огней так много золотых…»

На Театральной площади уже установлена главная городская елка, а вечером на ней зажигаются огни. Рядом с главным символом Нового года вероятность исполнения желаний в несколько раз выше, поэтому в новогоднюю ночь, оказавшись рядом с центральной елкой, обойдите ее несколько раз с самыми близкими людьми и загадайте желание – результат не заставит себя долго ждать.

«Бойтесь своих желаний – они имеют свойство сбываться!» Эта многим известная фраза Воланда из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» становится более актуальной рядом с домом на улице Сакко и Ванцетти, в котором останавливался М.А. Булгаков, одна из крупнейших фигур литературы 20 века. Саратовцы приходят к этому дому, чтобы посидеть рядом с мемориальной доской и загадать главное желание. А с этого года на дом Булгакова смотрит граффити «Котъ Саратовский», которое явно вдохновлено котом Бегемотом из булгаковского романа. Значит, здесь желание, действительно, имеет свойство сбываться.

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